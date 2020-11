Bruintje Beer wordt 100 jaar

De geboorte van Bruintje

De stripfiguur Bruintje Beer verscheen voor het eerst op 8 november 1920 in de Engelse krant The Daily Express onder zijn oorspronkelijke naam; Rupert Bear. Vanaf 1929 stond Bruintje, zoals hij bij ons is gaan heten, ook in het Handelsblad en vanaf 1930 verscheen de tekeningserie in het Nieuwsblad van het Noorden.

De strip Bruintje Beer (Foto: Publiek domein)

De strip was een groot succes. Er werden niet alleen boekjes van de verhalen gemaakt, maar Bruintje Beer en zijn vrienden verschenen ook op kalenders, kaartjes, spelletjes en puzzels.

Logo van de koekjesfabriek

Bakkerij Branbergen in Musselkanaal kreeg in 1931 toestemming om het beertje in koekvorm uitbrengen en vanaf dat moment verscheen Bruintje Beer als beeldmerk op de verpakking van de koekjes, op de vrachtauto’s en in de advertenties. En dat was een gouden greep want de bakkerij beleefde vele goede jaren met Bruintje.

'Het bedrijf en de beer waren toen verweven met Musselkanaal', zegt Bert Roossien van het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal. 'Er werkten een paar honderd mensen bij Branbergen en Bruintje werd een symbool voor heel Musselkanaal. Je kwam hem overal tegen, zelfs het voetbalteam van de fabriek heette Bruintje Beer.'

Een vrachtauto met het logo van Bruintje Beer (Foto: Streekhistorisch Centrum Stadskanaal)

Ondergang van Branbergen

Dat duurde tot de jaren zeventig. Toen werd de concurrentie te groot en werd Branbergen overgenomen door het bedrijf Ten Kate en dat stopte na enige tijd met de koekjesproductie. Bij het 75 jarig jubileum van de strip in 1995 was Bruintje nog zo'n begrip in het dorp dat de handelsvereniging een standbeeld van de beer liet plaatsen.

'Voor jongeren is het steeds meer iets uit het verleden', zegt Bert Roossien, maar voor de oudere generatie is Bruintje nog steeds een begrip. 'Je kunt je niet voorstellen hoe populair die beer ooit was. Er is zelfs een operette over hem geschreven die is opgevoerd in Carré. 'Zondag is het exact 100 jaar geleden dat de eerste aflevering van de strip in de Engelse kranten verscheen, maar mede door alle coronaperikelen zal er dan geen verjaardagsfeest zijn bij het standbeeld in Musselkanaal.'

Paul McCartney is groot fan

In Engeland verschijnen de avonturen van Rupert Bear nog steeds in de Daily Express en veel Britten zijn nog steeds fan. Kroonprins Charles groeide er mee op en ex-Beatle Paul McCartney is een prominent lid van Ruperts fanclub. Hij maakte er zelfs een hit over: 'We all stand together'. Dat zondag waarschijnlijk wel op de radio te beluisteren is.