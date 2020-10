Gemeente wil volgend voorjaar betaald parkeren in meer delen Korrewegwijk

De gemeenteraad moet er nog over beslissen. 'Niets doen is geen optie', stelt Broeksma, die wijst op de parkeerdruk en het hoge aantal meldingen daarover uit de Nieuw-Indische buurt. In die wijken staan geregeld te veel auto's geparkeerd. Betaald parkeren invoeren is de enige oplossing daartegen, stelt de gemeente.

Niet hele Korrewegwijk krijgt betaald parkeren

Toch wordt betaald parkeren niet in de hele Korrewegwijk ingevoerd. Daarvoor ontbreekt draagvlak bij bewoners en ondernemers van de West-Indische Buurt.

Omdat daar daarom geen betaald parkeren komt, voorziet de gemeente een waterbedeffect van auto's die straks niet meer gratis in andere delen van de wijk kunnen betalen. 'We lopen een reëel risico dat de parkeerdruk zich verplaatst naar de West-Indische buurt', zegt de gemeente.

Betaald parkeren in de Korrewegbuurt en Professorenbuurt-Oost na de invoering begin 2021 (Foto: Gemeente Groningen)

In het noordelijke deel van de Professorenbuurt komt behalve betaald parkeren ook een parkeerverbod. Dat houdt in dat je je auto alleen in de parkeervakken neer mag zetten.

Ook in andere wijken betaald parkeren

Het invoeren van betaald parkeren in delen van de Korrewegwijk en Professorenbuurt staat los van de plannen die de gemeente begin september presenteerde.

Daaruit bleek dat de gemeente in meerdere wijken aan de rand van de stad betaald parkeren in wil voeren. Of en wanneer dat wordt ingevoerd, is nog niet duidelijk.

