Inwoners Woldstreek sparen historische plaatjes van hun eigen omgeving

In het boek is ruimte voor 216 plaatjes van de omgeving (Foto: Erik Hulsegge/RTV Noord)

Voetbalplaatjes sparen bij de supermarkt, dat kennen we. Maar heb je weleens plaatjes van je eigen omgeving gespaard? Voor inwoners van Schildwolde en omgeving is dit nu mogelijk.

Via huis-aan-huiskrant De Woldstreek is een voucher verspreid waarmee mensen het boek 'De Woldstreek, daar houden we van' kunnen ophalen bij de supermarkt in Schildwolde.

De smederij in Slochteren en een turfschipper in de Slochterhaven

In dat boek is ruimte voor 216 plaatjes van de omgeving die je kunt sparen als je je boodschappen bij de winkel koopt. Bedrijfsleider Arjan Spithoff: 'Het boek is gemaakt door de Historische Vereniging. We willen mensen zo een beeld geven van hoe onze omgeving er vroeger uitzag'. In één zakje zitten vier plaatjes, bijvoorbeeld van de smederij in Slochteren en van een turfschipper in de Slochterhaven.

'Kun je het boek ook opsturen?'

Volgens Spithoff reageren mensen heel enthousiast. 'Inwoners die nog geen voucher hebben gekregen voor het boek, komen er bij ons om vragen. En we krijgen telefoontjes van mensen die hier vroeger hebben gewoond met de vraag of we het boek willen opsturen.'

In het boek is niet alleen ruimte voor de gespaarde plaatjes. Er staan ook voorgedrukte foto's in.