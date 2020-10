Ergün S. krijgt geen straf voor rijden onder invloed

Ergün S., de man die dinsdag werd veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor het ombrengen van schoonmakersechtpaar Gina en Marinus in de Pathé-bioscoop in Stad, krijgt geen straf voor rijden onder invloed.

Dat is in hoger beroep besloten. De 34-jarige S. is wel schuldig bevonden aan het rijden onder invloed van cannabis, maar wordt daar gezien zijn stoornis en opgelegde tbs-maatregel niet verder voor gestraft.

Op 11 april 2018 reed S. langzaam over de A7 bij Sappemeer. Hij had een lekke band en veroorzaakte een vonkenregen op de weg. Met een klap belandt de auto uiteindelijk tegen de vangrail.

Verwarde indruk

Achter het stuur zit Ergün S, die volgens de politieagenten een verwarde indruk maakte. Uit bloedonderzoek blijkt dat S. onder invloed is van wiet. Hij ontkent dat en vecht daarom de eerdere beslissing van de rechtbank aan. Die veroordeelde hem tot een boete van 850 euro en een rijverbod van een half jaar.

Het hof twijfelt niet dat S. onder invloed was tijdens het rijden. S. is na de moord op het schoonmakersechtpaar onderzocht in het Pieter Baan Centrum, waar bleek dat hij een schizofrene stoornis heeft. Hij kampt al zijn hele volwassen leven met psychiatrische problemen.

S. is volgens het hof wel strafbaar, omdat uit het rapport van het Pieter Baan Centrum niet duidelijk blijkt dat hij in 2018 ook last had van die stoornis. Toch krijgt hij geen straf, omdat hij gisteren tbs met dwangverpleging opgelegd heeft gekregen.

