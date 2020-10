Borg Ewsum krijgt historische kas om groenten en planten in te kweken

'Er stond in vroegere tijden wel een muurkas bij de borg, want daarvan hebben wij een replica in de borgtuin staan. Er waren ook platte bakken, dus er werd wel onder glas gekweekt', vertelt projectbegeleider Kees Groenendijk van WerkPro.

Zo komt de kas bij borg Ewsum eruit te zien (Foto: Erik Hulsegge/RTV Noord)

Verkoop op de streekproductenmarkten

In de borgtuin werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 'We kweken hier van alles met onze mensen, maar het is in de tuin een beetje klein', zegt Groenendijk. De nieuwe kas moet begin 2021 klaar zijn.

De muur van de kas is al gemetseld (Foto: Erik Hulsegge/RTV Noord)

De 25 mensen van WerkPro die in de tuin werken, gaan groenten en planten kweken in de nieuwe kas. Groenendijk: 'Die verkopen we op de streekproductenmarkten die we hier houden. Een deel is ook voor eigen gebruik.'

De pompoen van Herman (Foto: Erik Hulsegge/RTV Noord)

Wie heeft die reuzenpompoen gekweekt?

Dat het kweken ook zonder de kas al goed lukt, blijkt wel uit een pompoen bij de borg, die in de omtrek zeker anderhalve meter is. 'Die komt niet in de kas hoor', lacht Groenendijk. 'Dit is een aardigheidje van onze Herman. Die kweekt grote pompoenen. De zaadjes gaat hij wel opkweken in de kas.'