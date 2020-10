Eemshotel in overlevingsmodus: 'Gelukkig hebben we nog gasten'

Coronaminister Hugo de Jonge maakte dinsdagavond bekend dat de huidige coronamaatregelen nog wel tot december kunnen duren. En dus moet de horeca ook langer gesloten blijven.

Het Eemshotel in Delfzijl hoopt door bezorgmaaltijden en de hotelgasten die er wel zijn, toch nog het hoofd boven water te kunnen houden.

Restaurant

De tafels in het restaurant zijn keurig gedekt. Op het oog lijkt het een normale dag in het hotel, tot we de keuken in lopen: er is geen leven te bekennen. Het enige eten dat nog gegeten wordt, zit in kartonnen dozen verpakt. Alle hoofdgerechten worden namelijk van tevoren bereid.

In zijn handen houdt de hoteleigenaar een vacuüm verpakte entrecote. 'De hotelgasten hoeven alleen een pannetje water op te zetten om het eten op te warmen', zegt Boer. 'We doen er ook nog een zakje met groenten bij. Mensen bestellen dit van tevoren.'

Onwennig

Voor het coronatijdperk moest Boer zwoegen om het zijn gasten naar de zin te maken. Nu heerst er vooral een een ijzige stilte in het hotel. 'Ik ben gastheer en wil graag mijn bedrijf vol zien. Nu zie ik mijn bedrijf leeg en zie ik geen enkele mogelijkheid om dat te veranderen. Dat is niet leuk, maar we zijn blij dat de hotelgasten nog komen. We hebben zo'n dertig gasten gemiddeld.'

Het Eemshotel houdt het voorlopig nog wel vol, zegt de eigenaar. 'Tijdens de eerste coronagolf hebben we vier kamers bijgebouwd, daar hebben we nu profijt van. Er moet natuurlijk nog wel meer financiële steun komen. We blijven positief.'

