Afvaldossier blijft lastig voor stadsbestuur: collegepartijen roepen wethouder terug

De coalitiepartijen GroenLinks en D66 in Groningen willen meer informatie over de op handen zijnde overstap naar een andere afvalverwerker. Het stadsbestuur wil het afval vanaf 2022 laten verwerken door het Friese Omrin. De twee collegepartijen pleiten voor een extra informatiesessie voordat het besluit wordt genomen.

Het is opvallend te noemen dat ook GroenLinks om extra informatie vraagt. Het voorstel om over te stappen naar een andere afvalverwerker komt namelijk van GroenLinks-wethouder Glimina Chakor. Het stadsbestuur ziet de verwerking van afval graag verplaatst worden naar het Friese bedrijf Omrin.

Op dit moment heeft de gemeente nog een contract met Attero, dat eind volgend jaar afloopt. Wethouder Chakor gaat om verschillende redenen graag in zee met Omrin. Eén van de belangrijkste aspecten is volgens haar de kostenbesparing van een miljoen euro per jaar. Verder valt in de plannen te lezen dat de gemeente Groningen zich voor 1,1 miljoen euro inkoopt binnen het bedrijf.

Roep om meer informatie

D66 draait er niet omheen tijdens het debat, want de coalitiepartij wil van de wethouder meer inzicht in het traject dat tot nu toe is gevolgd. 'Is het verantwoord om bij een bedrijf in te stappen dat in het verleden, maar ook in het heden, verwikkeld is in rechtszaken over vermeende milieuovertredingen?', vraagt raadslid Jim Lo-A-Njoe zich af.

Ook GroenLinks twijfelt openlijk over het Friese bedrijf. 'Omrin grossiert nou niet bepaald in goede boodschappen in de pers', zegt Martijn van der Glas. 'Wij vinden het niet fijn om negatief in het nieuws te komen met een fabriek die aan de rand van de Waddenzee staat.' GroenLinks heeft geen twijfels over het aandeelhouderschap dat het stadsbestuur voorstelt. 'Ik denk dat we als aandeelhouder beter aan het roer kunnen zitten dan afhankelijk te zijn van commerciële partijen', aldus Van der Glas.

Wethouder Chakor vindt het geen probleem om extra informatie te geven, dat doet ze het liefst op zeer korte termijn. Het is alleen de vraag of dat lukt, want de aanwezige politici hebben tijdens het afvaldebat geen geschikte datum kunnen prikken.

Afvalbeleid

Het lijkt maar niet echt te vlotten met het afvalbeleid dat het huidige college voor ogen heeft. De overstap na een andere afvalverwerker zorgt voor aanvullende vragen bij de partijen die het college vormen, maar onlangs was er ook al geen eensgezindheid binnen het college over de invoer van diftar.

Als de raad instemt met de overstap, wordt de gemeente tevens aandeelhouder van het Friese bedrijf. Dat betekent dat ze in voor- en tegenspoed een financiële band met het bedrijf onderhouden. De huidige afvalverwerker, Attero, zette onlangs al vraagtekens bij de overstap. Attero vindt het niet kunnen dat de wethouder geen aanbestedingsprocedure heeft opgestart, maar in plaats daarvan rechtstreeks in de armen van het Friese bedrijf wil lopen.

Waddenzee

De Partij voor de Dieren is niet te spreken over de overstap vanwege de afvaluitstoot die over de Waddenzee wordt geblazen. 'Omrin staat niet zo goed bekend. Er spelen al jaren verschillende rechtszaken en er zijn meerdere dwangsommen opgelegd', zegt Kirsten de Wrede.

De partij vindt het vooral kwalijk dat de verbrandingsoven van het bedrijf in Harlingen ligt, nabij de Waddenzee. 'Dat dit college met D66 en GroenLinks aan de rand van de Waddenzee hun afval laat verbranden, heeft ons verbaasd.'

Overige coalitiepartijen

ChristenUnie en PvdA, de andere coalitiepartijen, lijken minder problemen te hebben met de overstap. De ChristenUnie wil ook graag aanvullende informatie, maar roept daar minder hard om dan GroenLinks en D66. De PvdA heeft voldoende informatie en is tevreden met de overstap. 'Wij zijn voor een sterke overheid', zegt Jan Pieter Loopstra. 'Wij zijn tot de conclusie gekomen dat marktwerking rondom publieke taken niet goed is.'



Naast het stadsbestuur wil het college van de gemeente Westerkwartier ook graag overstappen naar het Friese bedrijf. Ook daar heeft de gemeenteraad veel vragen omtrent de overstap.



