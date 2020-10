Gemeenteraad in de bres voor Santelli en Soundsofmusic: 'Voorkom dat ze omvallen'

Zoals het nu lijkt vallen Santelli en Soundsofmusic de komende vier jaar buiten de subsidieboot, terwijl de provincie en gemeente Groningen aan andere organisaties jaarlijks gezamenlijk 22 miljoen euro verstrekken.

Buiten de boot

Onaanvaardbaar, vindt Partij voor de Dieren-raadslid Wesley Pechler: 'We moeten voorkomen dat Santelli na 59 jaar omvalt. De 20.000 euro die Santelli nodig heeft moet de gemeente ergens vandaan halen', vindt hij. 'Of dat nou vanuit die 22 miljoen is, of uit een ander potje.'

Vrijwel alle andere partijen in de gemeenteraad steunen Pechler in zijn oproep. Ook de coalitiepartijen ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en D66 zijn het ermee eens.

Divers clubje

'Een diverser clubje dan Santelli bestaat er eigenlijk niet', zegt PvdA'er Diederik van der Meide bijvoorbeeld. 'Het bereikt bovendien een andere doelgroep dan veel andere gezelschappen.'

Ook festival moet geholpen worden

Ook festival Soundsofmusic moet geholpen worden, vindt onder andere de VVD. 'Er is maar 25.000 euro nodig om zo'n mooi festival, dat al jaren van waarde is, te helpen', zegt VVD'er Nard Willemse.

Willemse richt zijn pijlen op het Forum Groningen, dat bijna 9,5 miljoen aan subsidie in het vooruitzicht krijgt gesteld. 'Ik vind het lastig om vele miljoenen naar grote instellingen te laten gaan, terwijl tientallen kleinere projecten minder geld krijgen en daardoor misschien omvallen.'

PVV: te veel geld naar cultuur

Waar vrijwel alle partijen vooral aanmerkingen hadden op de verdeling van het geld, vindt de PVV dat het wel een onsje minder mag met de subsidies.

'Armoede is aan de orde van de dag, en er moet aan alle kanten bezuinigd worden', stelt PVV'er Sander Kaercher, die de cultuursubsidies het liefst helemaal afgeschaft ziet worden, maar ze in ieder geval omlaag wil stuwen. 'Natuurlijk snappen we de belangrijke maatschappelijke functie van cultuur, maar het is wel heel erg veel geld in deze tijd.'

De mening van Kaercher komt hem op afkeurende reacties van andere partijen te staan, die zich afvragen of de PVV ook doorheeft wat cultuursubsidies opleveren. 'Bezoekers overnachten hier, eten en drinken hier', zegt D66-raadslid Koosje van Doesen bijvoorbeeld. 'Dat moeten we niet vergeten.'

Op zoek naar oplossing

Van Doesens partijgenoot en wethouder Paul de Rook zegt de partijen toe zijn best te doen om alsnog geld vrij te maken voor Circus Santelli en festival Soundsofmusic.

'Er is een breed signaal om deze twee instellingen te helpen. Dus we gaan aan de slag om daar een oplossing voor te vinden.'

