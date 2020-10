Vermiste Celine (15) ongedeerd teruggevonden

De 15-jarige Celine van Es is in goede gezondheid gevonden. Dat heeft de politie Oost-Brabant woensdagavond laat bekendgemaakt. Vrijdag verdween Celine uit haar woonplaats Berghem in Noord-Brabant en lieten haar ouders weten zich ernstig zorgen te maken over haar welzijn.

Er waren aanwijzingen dat Celine mogelijk in de provincie Groningen zou verblijven, maar of ze daar uiteindelijk ook is aangetroffen heeft de politie niet bekendgemaakt.

'Wij hielden een verdachte aan in verband met haar vermissing', laat de politie via Twitter weten.

De zaak werd dinsdagavond onder de aandacht gebracht in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Woensdagavond werd een Ambert Alert verstuurd, waarbij een signalement werd vrijgegeven van een man met wie Celine in een auto was gestapt. Of deze man en de aangehouden man dezelfde persoon zijn, is eveneens niet bekend.

