Raad Westerwolde wil dit jaar duidelijkheid over toekomst burcht Wedde

De gemeenteraad van Westerwolde wil dat er voor het einde van dit jaar duidelijkheid komt over openingstijden en verdeling van onderhoudskosten van de Burcht in Wedde.

De burcht in Wedde wordt gebruikt als vakantieverblijf voor kinderen ‘die aan de andere kant van het geluk zijn geboren’, zo noemt Kinderhotel Burcht Wedde het zelf. Jaarlijks verblijven ongeveer 500 kinderen in de Burcht om te genieten van een vakantie. Het gebouw is echter eigendom van de gemeente Westerwolde.

'Er wordt al drie jaar geprobeerd te praten met de gemeente'

Volgens bestuurslid Hans de Willigen van het Kinderhotel Burcht Wedde wordt er al drie jaar geprobeerd om inhoudelijk over onder andere de verdeling van kosten te praten met de gemeente. Er waren eerst twee andere partijen betrokken bij het initiatief, maar die zijn afgehaakt.

In maart dit jaar zouden het bestuur en wethouder Henk van der Goot bij elkaar hebben gezeten en voor 23 maart zou de wethouder een inhoudelijke reactie geven. 'We hebben nimmer enige reactie gekregen van meneer Van der Goot', stelt De Willigen.

Raad geeft wethouder opdracht: ga praten

De raad vond het daarom hoognodig om de wethouder een opdracht mee te geven: ga met de stichting praten over het beheer en gebruik van de burcht. 'De burcht in Wedde is een belangrijk gebouw in eigendom van de gemeente Westerwolde', stelt raadslid Wilt Meendering (CDA).

De rol van de familie Ferrari

In 2007 is de familie Ferrari begonnen met het vakantieverblijf voor kinderen. De burcht was toen nog in een erbarmelijke staat. ‘De familie Ferrari heeft toen kosten nog moeite gespaard om de burcht in goede staat te brengen’, zegt De Willigen.

Wethouder: 'Grotere uitzoekklus dan verwacht'

Wethouder Van der Goot noemt de kwestie een grotere uitzoekklus dan verwacht: ‘Ik heb mij onvoldoende gerealiseerd wat de juridische consequenties zijn’, zegt hij. Volgens hem is dat dan ook de reden waarom hij niet tijdig heeft kunnen reageren. Hij belooft de raad voor het einde van dit jaar met een inhoudelijke reactie te komen.

