Het Hogeland zonder slag of stoot akkoord met aankoop aandelen nieuwe afvalverwerker

De gemeenteraad van Het Hogeland is akkoord gegaan met het aankopen van aandelen van afvalwerker Omrin. De gemeente wil met de Friese afvalverwerker in zee om geld te besparen. Er is momenteel een contract met afvalverwerker Attero, dat eind volgend jaar afloopt.

Omrin hanteert volgens het college lagere tarieven dan Attero, heeft een goed scheidingsrendement en scoort goed op de reductie van CO2.

Bezwaren

In tegenstelling tot de raad in het Westerkwartier en Groningen heeft de Hogelandster raad geen bedenkingen. Een aantal raadspartijen in de stad Groningen heeft bedenkingen bij eventuele aandelen in de afvalverwerker, omdat deze is verwikkeld in rechtszaken over vermeende milieuovertredingen.

‘Alle klachten over het bedrijf zijn door de Raad van State onlangs ongegrond verklaard. Dus wat dat betreft is de boel daar gewoon rustig’, laat wethouder Eltjo Dijkhuis (Gemeentebelangen) van Het Hogeland weten.

Aandelen

Omrin, dat officieel naar de naam Afvalsturing Friesland NV luistert, is eigendom van achttien Friese gemeenten en veertien niet-Friese gemeenten. Om mede-eigenaar te worden is de Hogelandster raad, ondanks de bezwaren in andere gemeenten, akkoord gegaan met de aankoop van vijftig aandelen. De kosten daarvan zijn 150.000 euro.

