In memoriam: Henk Binnendijk

Henk had visie en ging ver om die te realiseren. Wij van RTV Noord zijn hem enorm schatplichtig. Cunera van Selm, met wie Henk een warme vriendschap onderhield, blikt terug op het leven van een Noord-man pur sang.

Mischa van den Berg, hoofdredacteur RTV Noord.

Afscheid van Henk Binnendijk: 'Het was mooi!'

Begin jaren zeventig wandelt stagiair Henk Binnendijk de redactie op van de RONO, de voorloper van RTV Noord aan het Martinikerkhof in Stad. Het is het begin van een lange carrière bij de omroep, waar hij aan de wieg staat van bekende radio- en televisieprogramma’s als de Mevrouw de Jager Show, het belprogramma Altijd wat Anders, Lammy en Gretha, Toeters en Bellen en de tv-hit De Bijrijder.

Henk weet als kleine jongen in Deventer al wat hij wil worden: journalist! Hij blijft het tot zijn dood. ‘Journalist ben je voor het leven, dat is een houding, dat ben je ook als je stopt met werken’, zegt hij na z’n pensioen.

Omdat hij een ‘vroege leerling’ is moet Henk tot z’n teleurstelling na de havo een jaar wachten voor hij zich kan aanmelden voor de School voor Journalistiek in Utrecht. Het wordt een ‘tussenjaar’ in de Verenigde Staten, een land waaraan hij z’n hart verpandt en waar hij nog vaak zal terugkeren.

Na zijn stage blijft hij hangen op het Martinikerkhof en als hij in 1975 afstudeert, kan hij er echt aan de slag. De RONO wordt in 1977 opgesplitst in drie regionale radio omroepen: Noord, Oost en Fryslân. Henk volgt voor Noord de provinciale en stadgroninger politiek.

Henk Binnendijk als verslaggever in 1986 (Foto: Hans Vermeulen)

Het zijn pioniersjaren, Radio Noord zendt nog maar een paar uur per dag uit en heeft weinig luisteraars. Dat verandert na de barre winter van 1979. Een groot deel van de provincie is ingesneeuwd en Radio Noord functioneert als rampenzender.

‘Dat was een beslissend moment voor de omroep, we maakten onszelf onmisbaar’, zegt Henk er later over. Hij bewoont in die tijd met zijn vrouw Tity een boerderijtje in Kropswolde. ‘Toen we ‘s ochtends wakker werden was de deur al gebarricadeerd door de sneeuw. Maar ik moest naar de studio om de muziek voor de uitzending te brengen.’ Na een barre tocht en een lift van een sneeuwschuiver weet hij de stad te bereiken.

Vanaf 1989 is Henk Binnendijk naast zijn werk voor de omroep correspondent voor de Volkskrant. Hij schrijft artikelen over ‘het gebied boven Zwolle’ en levert bijdragen aan de humoristische rubriek Dag in Dag uit, op de achterzijde van de krant.

De opkomst van de regionale televisie brengt hem weer helemaal terug bij Radio Noord. Op verzoek van directeur-hoofdredacteur Roel Dijkhuis wordt hij projectleider van de tv-tak in oprichting. Het is een zware bevalling, met financiële en technische tegenslag, maar op 3 april 1995 gaat TV Noord van start.

Binnendijk presenteert aanvankelijk zelf ook programma’s op televisie, zoals Plaatselijk een Bui en Mannentaal. Maar liever opereert hij achter de schermen: ‘Ik ben eigenlijk helemaal geen televisieman, ik heb een radiohoofd’. Hij introduceert De Bijrijder, een Groningse variant op een programma van de Duitse zender ZDF. In zijn eigen (Amerikaanse) auto, met een camera op de bijrijdersplek, toert hij de provincie door. Het wordt een hit waar Groningers over de hele wereld plezier aan beleven.

Ook voor radioprogramma’s doet hij inspiratie op in het buitenland. Van het Amerikaanse Cartalk maakt hij het razend populaire Toeters en Bellen, een humoristisch programma over auto’s. Gepresenteerd door Rob Mulder, Jan Boonstra en Piet van Dijken, is Toeters en Bellen tot 2014 voor veel luisteraars vaste prik op de zaterdag.

Henk houdt van vernieuwing en ook op online gebied heeft RTV Noord veel aan hem te danken. Met Rens van Stralen en bureau Vogel en Mulder bouwt hij in 1998 de eerste website van de omroep. Vanaf dat moment is rtvnoord.nl niet meer weg te denken uit het noordelijke medialandschap. Hij bedenkt talloze rubrieken voor de site: Groningen in Beeld, Commentaar en Verhaal, Deze Dag. Het zijn z’n ‘kindjes’, die hij fel verdedigt als ze dreigen te verdwijnen.

Maar radio is en blijft zijn grote liefde. ‘Ik hou van de radio. Radio is voor de helft inhoud en voor de andere helft fantasie. Je voedt de luisteraar, je maakt het spannender, leuker’, zegt hij in het OOG-programma Herestraat Helemaal, om er aan toe te voegen: ’Radio blijft altijd. Televisie in de huidige vorm is ten dode opgeschreven'.

Henk Binnendijk op reportage bij een struisvogelfarm (Foto: RTV Noord)

Op vrijdag 13 september 2013 gaat Henk met de VUT. Hij neemt afscheid met een avondvullende marathonuitzending van Altijd wat Anders, het belprogramma van Radio Noord dat hij jarenlang presenteerde. Een receptie met bier en bitterballen is niet aan hem besteed, op toespraken zit hij niet te wachten. Als een beller hem in de uitzending geëmotioneerd bedankt reageert hij enigszins geschrokken: ‘Oh God, u houdt het toch wel droog?’

Zes uur lang aan één stuk presenteert hij z’n afscheidsshow. Soepel, scherp en met humor, zoals altijd. Over actuele onderwerpen, met collega’s als sidekicks. Het kost hem geen enkele moeite. ’Radio is zo leuk om te doen, daar word je echt niet moe van’. Om middernacht sluit hij af: ‘Bedankt mensen, het was mooi!’

Henk Binnendijk was tot 2017 nog vaak als invaller te horen op Radio Noord. Hij had nog veel plannen, maar deze zomer openbaarde zich bij hem een ongeneeslijke ziekte. Woensdag 28 oktober overleed hij, op 67-jarige leeftijd.

Cunera van Selm.