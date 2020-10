Overlijden Henk Binnendijk en corona werpen schaduw over boekpresentatie Piet van Dijken

In het Forum Groningen is donderdagmiddag de presentatie van het boek van Piet van Dijken. Het zou een groot spektakel moeten worden, maar door corona en het overlijden van Henk Binnendijk wordt het toch even anders.

'Vreselijk', zegt Van Dijken op Radio Noord. 'Ik heb meer dan tien jaar met hem gewerkt tussen 12 en 1. Henk presenteerde en ik deed de rubriek De Straat om kwart voor één. Dat heeft een bepaalde vriendschap opgeleverd.'

Volgens Van Dijken werpt het overlijden van Binnendijk dan ook een schaduw over de feestelijkheden rondom zijn boekpresentatie. 'Het is allemaal wel heel relatief. Dit komt keihard binnen.'

Man alleen

Zijn radiomaatje komt ook voor in Piet's Big City, in de column Man alleen. 'Dat was iets van Henk en mij. Dan zag ik zo'n man aankomen in de verte. Ik had er op gegeven moment, na al die afleveringen van De Straat, wel een neus voor. Heel vaak had ik het raak. Ik kon Henk niet blijer maken, als de man dan toch zei dat hij al veertig jaar bij zijn vrouw was. Dan moest Henk verschrikkelijk lachen, want dan had ik het mis.'

In de bundel staan tientallen columns die Van Dijken de afgelopen decennia schreef. 'De meeste zijn van de afgelopen 25 jaar, maar er staan ook columns in uit de jaren '70. Wel bijzonder dat het nu een heus boekwerk is geworden', aldus de trotse local hero.

Arjen Robben

Van Dijken nam woensdag al een voorschot op de boekpresentatie door het eerste exemplaar van Piet's Big City uit te reiken aan Arjen Robben. Het was de bedoeling dat Robben het boek donderdagmiddag in het Forum zou ontvangen, maar de Bedumer zegde af voor de presentatie.

Van Dijken mocht woensdagochtend wel langskomen op het trainingscomplex van FC Groningen. 'Om kwart voor tien. Dus toen stond ik daar en heb ik hem het boek gegeven. Het zij zo. Maar het was wel bijzonder.'

Van Dijkens oudste dochter krijgt daarom bij de boekpresentatie - die wordt verzorgd door Jacques d'Ancona - het eerste officiële exemplaar, zijn jongste dochter mocht het voorwoord van de bundel schrijven.

Vanwege corona kan er helaas maar een klein gezelschap bij zijn. 'Het is niet anders, ik heb me er bij neergelegd. Met de dertig man die wel mogen komen, wil ik er een mooie middag van maken.'

En voor de mensen die er niet bij kunnen zijn, is er vanaf 14.30 uur altijd nog een livestream op YouTube.

