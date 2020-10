'Henk Binnendijk wás het mannetje van de radio'

‘Hij was ontzettend open en nuchter over het feit dat hij ongeneeslijk ziek was. Hij liet weten dat we er geen probleem en drama van moesten maken’, zegt hoofdredacteur Mischa van den Berg. ‘Hij zei: Ik heb een ontzettend mooi leven meegemaakt. Ik ben een geluksvogel die nu een keer pech heeft.’

Henk begon ooit als stagiair op de redactie van wat toen nog de RONO was. Radio, TV en Internet, bij elke (nieuwe) tak van het mediabedrijf heeft Binnendijk een grote betekenis gehad. Hij bedacht iconische programma's zoals Altijd wat Anders, de Bijrijder en Toeters en Bellen.

‘Tot aan zijn overlijden is hij bij ons betrokken geweest. Hij zat onlangs nog in de Raad van Toezicht. Noord liet hem nooit los en wij hem ook niet. Hij had altijd ideeën en we konden bij hem te rade gaan’, zegt Van den Berg. 'Hij kon heel goed weerstand bieden. En dat moet ook kunnen als je nieuwe dingen bedenkt. Je moet het lef hebben je ideeën uit te voeren. Dat had hij. Henk heeft ons gebracht op het niveau waar we als prominente omroep nu zijn’.

Henk zijn laatste uitzending op Radio Noord:

'Henk was één van de mensen waarvan ik een hele hoop geleerd heb', zegt NPO Radio 1-presentator Jurgen van den Berg. 'Ik kwam in 1986 bij Radio Noord binnen als stagiair en ik vond hem een geweldige radiomaker. Alleen al door naar hem te kijken en luisteren heb ik heel veel opgestoken, bijvoorbeeld over hoe je een simpele radioreportage mooi kan maken. Ik had de laatste jaren eens in de zoveel tijd contact met hem, nadat bekend werd dat hij ziek was hebben we vaker heen en weer gemaild.'

'Henk was niet altijd even makkelijk en we hebben ook wel eens met de koppen tegenover elkaar gestaan', vervolgt hij, 'daar wilde hij zijn excuses nog voor maken. Was voor mij niet nodig geweest, dat hoort er nu eenmaal bij als je voor het beste gaat. De minder prettige kant van Henk is wat mij betreft volledig ondergeschikt aan wat hij verder was, wat hij bereikt heeft. Het was gewoon een heel aardige man. Ik weet nog dat hij in 1998 met tranen in z'n ogen bij mijn bureau stond toen ik bekendmaakte dat ik naar de NOS ging, een onzekere toekomst tegemoet. Hij vond het goed dat ik dat deed. Een aantal mensen, waaronder ik, heeft hij onlangs een fles van zijn favoriete rode wijn toegestuurd, flessenpost noemde hij dat. Hij verzocht ons die wijn te drinken na zijn overlijden. Dat ga ik straks dus maar doen.'

Henk Binnendijk doet verslag van de extreme winterse weersomstandigheden in 1987.

'Henk was hét mannetje van de radio', zegt oud-programmamaker/verslaggever Maarten Beurskens. 'Ik ben op dezelfde dag als hij begonnen bij de RONO, dat was in 1972 of 1973. Henk is op veel gebieden actief geweest, hij had veel gevoel voor humor maar hij was ook super eigenwijs. Hij had vaak gelijk, het was een man met visie. In de beginjaren van de regionale omroep konden we volop experimenteren en dat hebben we ook gedaan. Zo herinner ik me een uitzending vanuit een kippenschuur in Barneveld, waar de boer vertelde over zijn kippen, maar waar we ook smulpaap/presentator/cabaretier Kees Schilperoort hadden uitgenodigd om recepten met ei te presenteren. Wat niemand wist was dat we actiegroep Lekker Dier hadden gevraagd halverwege de uitzending de schuur binnen te komen. Dat leverde hilarische en radio op. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Henk was een harde werker, we hebben programma's gemaakt waar je dag en nacht mee bezig was. Daar zeurde niemand over'.

Maarten Beurskens en Henk Binnendijk (Foto: RTV Noord)

Henk was één van mijn beste vrienden', zegt oud-hoofdredacteur/directeur Roel Dijkhuis. die de omroep leidde van 1990 tot 2008. 'Henk was in de eerste plaats het geweten van RTV Noord. Hij hield alles wat we uitzonden in de gaten, hij bemoeide zich overal mee, de journalistiek moest van hoog niveau zijn. Hij is van onschatbare waarde voor de omroep geweest. Ik herinner me dat hij bij mij in de kamer zat, toen we zouden beginnen met TV. Wij wisten alles van radio maken, maar niets van TV. Hoe zet je dan een TV afdeling op? We hebben toen samen bekeken welke mensen we van OOG Televisie zouden kunnen inlijven, die zender stopte in 1995. Afgelopen dinsdag heb ik hem aan de telefoon gehad, om afscheid te nemen. Dat was heavy, zoals je zult begrijpen.'

Op 3 april 2020 bestond TV Noord 25 jaar. Henk Binnendijk vertelde in Edwin op Noord over de allereerste televisie uitzending.

'Ik schrok me lam', zegt Jaap Alkema, die als regisseur bij RTV Noord veel met Binnendijk werkte. 'Ik heb hem zondag nog gebeld, maar toen nam hij niet op. Ik vroeg hem terug te bellen maar dat heeft hij niet gedaan. Ik was te laat. Een groot man voor Radio Noord is heengegaan. Ik zeg Radio Noord, want het was een echte radioman, in hart en nieren. Ik zie hem nog zo als stagiair binnenkomen bij Noord. De meeste stagiaires gingen naar verloop van tijd weer weg, maar Henk bleef.'

Rens van Stralen en Henk Binnendijk waren de grondleggers van de website van RTV Noord (Foto: RTV Noord)

Ook Rooie Rinus en Pé Daalemmer staan stil bij het overlijden van Henk Binnendijk. Op Facebook schrijven zij: 'Ach, verdorie, Henk Binnendijk is (veel te jong) overleden. Een sympathieke radiojournalist van het oude stempel. In 1980 stond hij te kijken naar een optreden van Pé & Rinus. Na afloop vroeg hij of we een paar liedjes wilden komen zingen voor Radio Noord. De dag nadat dat optreden was uitgezonden, werden we gebeld door een platenmaatschappij, of we een elpee wilden opnemen. Je kunt dus wel zeggen dat Henk ons 'ontdekt' heeft. In ieder geval hebben we veel aan hem te danken. Het was mooi Henk!'

