Stad waagt nieuwe poging om 'Kromo' naar Papiermolen te halen (update)

Sportwethouder Inge Jongman (ChristenUnie) laat weten dat ze opnieuw gaat onderhandelen met het management van Kromowidjojo. Een eerdere poging liep op niks uit. 'Ik weet niet de exacte reden', zegt Jongman daarover. 'Ik ga ook niet speculeren, maar via deze weg wil ik in elk geval laten weten, als ze hoort, dat ze in elk geval heel erg welkom is.'

Idee is ontstaan op Twitter

Jongman hoopt dat de zwemster volgend jaar te bewonderen is in het zwembad. Het idee om een baantje te trekken in Groningen is anderhalf jaar geleden ontstaan op Twitter. Ze liet toen weten wel iets te voelen voor een zwemwedstrijd een openluchtbad. De Papiermolen noemde ze als één van de mogelijke locaties.

'Onze sporthelden kunnen jongeren enthousiast maken'

PVV-fractievoorzitter Ton van Kesteren zag de tweet destijds ook voorbijkomen en hij besloot er gelijk werk van te maken. Hij vroeg in de Groninger gemeenteraad aandacht voor de uitspraak van de zwemster en toen ging het balletje rollen. 'Ik ben er heel erg blij mee dat er nu weer een opening is', laat Van Kesteren weten.



'Ik vind dat je wat moet doen met onze wereldberoemde Groninger sporthelden. Die kunnen ook heel veel jongeren enthousiast maken. Kromowidjojo kan dat dus in dit geval doen voor de zwemsport.'

Ranomi hecht altijd veel waarde aan waar ze vandaan komt Management Ranomi Kromowidjojo

'Het zou een fantastisch evenement kunnen zijn'

Het management van Kromowidjojo heeft nog geen contact gehad met de gemeente, maar laat weten positief tegenover het initiatief te staan.

'Het zou een fantastisch evenement kunnen zijn en Ranomi hecht altijd veel waarde aan waar ze vandaan komt. Alleen we kennen de details nog niet, dus daar zijn we benieuwd naar.'

