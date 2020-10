App laat Winsumers boeken van elkaar lenen

De bibliotheek is hiervoor samen met Biblionet Groningen, de organisatie achter Groninger bibliotheken, en het bedrijf Bksy een proef gestart. Bsky (spreek uit: Booksy) heeft een app ontwikkeld waarmee mensen die zich hebben aangemeld hun eigen boekenkast kunnen openstellen voor anderen.

Hoe werkt het?

Grieteke Pietersen van Biblionet legt op Radio Noord uit hoe het werkt: 'Via de app laat je weten dat je een bepaald boek wilt lezen. Particulieren die dat boek thuis op de plank hebben staan, krijgen dan een mailtje. Ze kunnen het leenverzoek dan accepteren, of eventueel afwijzen. Je blijft zelf altijd de baas over wat er met je boek gebeurt.'

De particuliere collecties omvatten niet alleen oudere titels, maar ook zeer populaire boeken waarnaar de vraag in de bibliotheek erg groot is. Voor sommige populaire titels bestaan wachtlijsten. Via de app denkt Biblionet deze wachtlijsten te kunnen verkorten.

Boekenkast op neutraal terrein

Mensen kunnen het te lenen boek bij de eigenaar ophalen en terugbrengen, maar in de bibliotheek in Winsum staat ook een kast waar het boek in kan worden gezet. 'Niet iedereen vindt het prettig om mensen aan de deur te krijgen. De bibliotheek is daar een mooie neutrale en veilige plek voor', schetst Pietersen.

De bibliotheek in Winsum (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Proef wordt mogelijk uitgebreid

In de eerste week hebben zich elf mensen aangemeld voor de app. Zij hebben inmiddels 118 boeken beschikbaar gesteld. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website van Biblionet Groningen. Een lidmaatschap van de bibliotheek is niet nodig.

Voorlopig is de app alleen actief in Winsum en omgeving. 'Het is een experiment. Maar als dit leuk gaat lopen, willen we het ook uitzetten in andere delen van de provincie. Elders in het land werkt dit ook al', vertelt Pietersen.

