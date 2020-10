Gedeeltelijke lockdown zorgt voor minder drukte op de weg: 'Kwart minder autoverkeer dan vorig jaar'

De hoeveelheid verkeer op de wegen in Groningen daalt de laatste weken licht. Nadat het kabinet een 'gedeeltelijke lockdown' afkondigde, ziet Groningen Bereikbaar weer minder verkeer op de Groningse wegen. Vooral in de stad Groningen rijden minder auto's.

Groningen Bereikbaar is een samenwerkingsverband van overheden en bedrijven. De organisatie heeft als doel om de stad Groningen bereikbaar te houden tijdens de werkzaamheden aan, bijvoorbeeld, de zuidelijke ringweg en het Hoofdstation.

14 procent minder auto's in stad Groningen

'Binnen de Stad zien we nu 14 procent minder autoverkeer dan voor de herfstvakantie', ziet Michael Myles, projectleider mobiliteit bij Groningen Bereikbaar. De herfstvakantie is een keerpunt: in die week kondigde premier Rutte de gedeeltelijke lockdown af.

Groningen Bereikbaar ziet de sluiting van de horeca en de herhaalde oproep om thuis te werken als belangrijkste redenen voor het afnemend aantal auto's. 'Je gaat naar de binnenstad om te recreëren, zeggen stedenbouwkundigen altijd. En dat wordt nu aan banden gelegd', zegt Myles.

Iets minder verkeer op hoofdwegen

Ook op de hoofdwegen rond de stad Groningen is het rustiger, al is de afname van het verkeer daar minder groot. 'Op de ringweg, de A7 en A28 zien we 1 tot 5 procent minder autoverkeer', zegt Myles erover.

De ochtend- en avondspits blijven flink rustiger dan voor de coronacrisis. Ook in de week na de herfstvakantie is het in de drukste uren weer wat rustiger, ziet Myles. 'Er is ongeveer acht procent minder verkeer in de spitsuren.'

Drukker dan in 'intelligente lockdown'

Vergeleken met de maanden dat Nederland in een 'intelligente lockdown' zat, is het nog altijd drukker op de Groningse wegen. Volgens cijfers van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer is het nu ruwweg anderhalf keer zo druk als eind maart, toen de intelligente lockdown inging.

'Een verschil is natuurlijk dat het onderwijs nu, zij het aangepast, wel doorgaat', zegt Ingeborg Schroor van Groningen Bereikbaar. 'In maart is bijna alles op slot gegaan, daar zit een deel van de verklaring.'

Ruim kwart minder verkeer dan jaar geleden

Toch zijn de Groningse wegen nog steeds een stuk rustiger als je het vergelijkt met een jaar geleden, zegt projectleider mobiliteit Michael Myles.

En dat terwijl het in de herfst normaal gesproken drukker wordt op de weg Michael Myles - projectleider mobiliteit

'Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is er 27 procent minder verkeer op de weg', zegt hij. 'In de week voor de herfstvakantie was dat verschil nog 20 procent.'

'Er is dus een heel duidelijke afname te zien. En dat terwijl het in de herfst normaal gesproken juist wat drukker wordt op de weg. Het is immers eerder donker, en het weer wordt slechter. Dit jaar is er duidelijk een ander effect.'

Qbuzz: aantal reizigers blijft gelijk

Busvervoerder Qbuzz geeft aan dat het aantal reizigers de laatste weken ongeveer gelijk blijft. In de week voor de herfstvakantie (thuiswerken was weer de norm en de horeca ging om 22.00 uur dicht) reisde vergeleken met vorig jaar 48 procent van de reizigers met de bus. In de week na de herfstvakantie gold hetzelfde percentage. Toen was de gedeeltelijke lockdown al ingegaan.

Arriva ziet de afgelopen weken wel een daling in het aantal treinreizigers. 'Het aantal treinreizigers ligt na de persconferentie van 13 oktober vijf à tien procent lager', zegt woordvoerder Tineke Witteveen.

Ik blijf thuiswerken als de pandemie voorbij is Michael Myles - projectleider mobiliteit

Ook Arriva ziet in deze tijd normaal gesproken een toename van het aantal reizigers: 'Als het regent gaan meer mensen met het openbaar vervoer. Dat komt bijvoorbeeld omdat ze niet meer op de fiets stappen.'

Wat doen we na corona?

De grote vraag blijft of thuiswerken na corona een 'blijvertje' is. Immers zorgt dat voor een stuk minder verkeer. Als het aan Groningen Bereikbaar ligt gebeurt dat wel: hoe minder verkeer, hoe beter bereikbaar Groningen is.

'Landelijke onderzoeken wijzen uit dat thuiswerken het nieuwe normaal is', zegt Myles. 'En als ik naar mezelf kijk: voor corona stapte ik vijf keer per week in lijn 3 van Leek naar Groningen. Nu doe ik hetzelfde werk vanuit huis. Dat blijf ik zeker doen, ook als de pandemie voorbij is.'

