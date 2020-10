Raadsleden kijken met bezorgde blikken naar financiële situatie Ommelander Ziekenhuis

Raadsleden in de gemeente Oldambt zijn bezorgd over de huidige financiële situatie van het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. Het ziekenhuis moet de komende jaren voor miljoenen bezuinigen.

Hoewel raadsleden in eerste instantie weinig te zeggen hebben over het ziekenhuis, laten zij naar aanleiding van berichtgeving door RTV Noord weten bezorgd te zijn. Voor hen staat één ding vast: het ziekenhuis in Scheemda moet hoe dan ook blijven bestaan.

Financiële problemen

Het ziekenhuis verkeert in financiële problemen. Het koerste dit jaar af op een winst van 2,4 miljoen euro. Maar corona gooide roet in het eten.

Door het virus kwam de reguliere zorg dit voorjaar stil te liggen. Daardoor kwamen minder inkomsten binnen. De compensatie daarvoor moet van zorgverzekeraars komen, maar die gesprekken lopen nog.

Feit is dat het ziekenhuis staat voor miljoenenbezuinigingen. Dit jaar nog moet structureel 3,6 miljoen euro worden bezuinigd. Voor de komende jaren wacht nog een bedrag van 6,5 miljoen euro aan benodigde structurele besparingen.

Je staat aan de zijlijn en hoopt dat het in vredesnaam goed afloopt Ger Klein - raadslid Gemeentebelangen Oldambt

Zorgen

De raadsleden in Oldambt moeten met de handen gebonden toekijken naar wat er allemaal gebeurt in Scheemda. En dat is lastig, vertelt Ger Klein van Gemeentebelangen. ‘Je staat aan de zijlijn en hoopt dat het in vredesnaam goed afloopt. Helaas zitten wij als gemeente ook niet goed bij kas, anders kon je nog overwegen om te hulp te schieten.’

SP’er Linda Bolderman baalt van de situatie en vindt het kwalijk dat dit een onderwerp van gesprek is. ‘Het is echt niet goed dat een ziekenhuis überhaupt failliet zou kunnen gaan. Voor iedereen moet een ziekenhuis in de buurt zijn, dat is zó belangrijk.’ En, SP’er als ze is: ‘Als het echt de verkeerde kant op gaat, dan gaan wij natuurlijk keihard actievoeren.’

Motie

Engel Modderman van de VCP gaat nog een uiterste poging doen om extra aandacht te krijgen voor het onderwerp. ‘De zorgen zijn er absoluut, die moet je kenbaar maken. Wij zijn ook bezig met het opstellen van een motie waarin wij als partij, en hopelijk als hele gemeenteraad, onze zorgen uitspreken.’

Nico Postmus van Oldambt Aktief laat al weten die motie zeker te ondertekenen, want: ‘Je moet koste wat kost voorkomen dat het ziekenhuis verdwijnt.’

Vertrouwen

De Partij voor het Noorden en de VVD noemen de huidige situatie ‘zorgelijk’, maar zijn hoopvol gestemd. Voorman Jurrie Nieboer (PvhN): ‘Ik kan mij niet voorstellen dat men dit ziekenhuis failliet laat gaan. Het is voor iedereen overduidelijk: dit ziekenhuis is van levensbelang.’

VVD’er Harold de Groot sluit zich aan bij die woorden, maar wil het onderwerp vooral laten liggen bij de mensen die hier direct iets over te zeggen hebben. ‘Het is onze taak om ons bezig te houden met plaatselijke politiek. Het is zorgelijk, ook voor de werkgelegenheid, maar het is niet aan ons als raad. Daar ben ik principieel in. Het is een open deur om te zeggen dat het ziekenhuis behouden moet blijven, maar naar mijn mening heeft het provinciaal en landelijk de aandacht die het verdient.’

