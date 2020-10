Stroomstoringen leiden tot ontdekking hennepkwekerij in Heiligerlee

De politie heeft donderdagmiddag een hennepkwekerij opgerold in een loods aan de Kloosterlaan in Heiligerlee. De wietplantage werd ontdekt nadat er de afgelopen tijd in de buurt meerdere stroomstoringen waren.

Bij het onderzoek dat volgde, stuitten het hennepteam van de politie en netbeheerder Enexis donderdag op de kwekerij.

In de loods werden volgens de politie precies 1001 hennepplanten gevonden. Die zijn in beslag genomen en worden vernietigd, net als de apparatuur die in de loods stond.

Nog geen arrestaties

Er zijn geen aanhoudingen verricht. Volgens de politie loopt het onderzoek naar de verdachten nog.

'Er was sprake van een gevaarlijke situatie. De stroomstoringen wijzen erop dat het net overbelast was. Dan is er brandgevaar. We hebben in het belang van de omgeving daarom onmiddellijk ingegrepen', zegt politiewoordvoerder Bert Sietzema.