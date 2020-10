Julia Soek gaat door bij Sunweb

'Ik voel met thuis bij het team. Het is voor iedereen een vreemd wielerjaar geweest, maar ik ben superblij dat ik mijn contract heb verlengd', reageert Soek. De 29-jarige renster, geboren in Den Ham, kijkt uit naar de verdere samenwerking met haar ploeggenotes, de ploegleiding en andere mensen rondom het team.

Groeipotentie

'Ze speelt in de koers een belangrijke rol in de laatste kilometers. Ze weet haar ploeggenotes op de juiste posities neer te zetten. Verder zijn we ervan overtuigd dat ze nog beter kan worden. Daar gaan we het komende jaar aan werken', zegt Sunweb-coach Hans Timmermans.

In de weinige wedstrijden van dit jaar was de 21ste plaats in de Cadel Evans Ocean Road Race haar beste klassering. Anderhalve week geleden kwam ze als 22ste over de streep in de Belgische semi-klassieker Brugge-De Panne.