Gastheren moeten agressie op corona-afdeling UMCG tegengaan

Het UMCG in Groningen zet gastheren en -vrouwen in op een verpleegafdeling voor coronapatiënten. Deze vrijwilligers zijn volgens het ziekenhuis nodig, omdat er de afgelopen weken incidenten zijn geweest met familieleden van patiënten.

Volgens woordvoerder Joost Wessels ging het om naasten van in de haast uit het westen overgeplaatste patiënten. Die hebben niet altijd begrip voor de overplaatsing en moeten zich in het ziekenhuis vervolgens ook nog aan allerlei regels houden.

'Soms krijgen ze te horen dat de patiënt over een uur naar Groningen wordt vervoerd. Dan komen ze hier na tweeënhalf uur rijden en dan worden ze met bezoekersbeperkingen geconfronteerd. Daar is dan onbegrip over.'

Een half jaar geleden klapten ze nog voor ons en nu krijgen we klappen Receptioniste UMCG

De emoties zijn zo hoog opgelaaid dat er ook fysiek geweld aan te pas kwam. 'De receptioniste zei al: een half jaar geleden klapten ze nog voor ons en nu krijgen we klappen.'

Verpleegkundigen op de afdeling merkten verder dat bezoek zich niet altijd aan de richtlijnen houdt. Daarom geven de gastheren en gastvrouwen bezoekers nu uitleg over de regels. Zij geven bezoekers ook een bril en mondmasker ter bescherming mee. Gastheer Gerard Nijenboer: 'De verpleging is vooral blij dat wij die instructies nu geven, want dat scheelt tijd. Verder proberen we de gastvrijheid te vergroten.'

Extra aandacht

Ook Nijenboer merkt namelijk dat vooral bezoek van ver wel wat extra aandacht kan gebruiken. 'Bij bezoek voor coronapatiënten staat er toch spanning onder, zeker als de patiënten overgeplaatst zijn. Ze zijn een tijd onderweg geweest en weten niet van hen te wachten staat. Dan is het fijn dat je even rustig begroet wordt.'

Nijenboer heeft op deze afdeling nog geen vervelende situaties meegemaakt; in het voorjaar toen hij bij de hoofdingang bezoekers ontving wel. 'Mensen die zeggen: ik vind een mondmasker niet nodig. Of als ze hun handen moeten desinfecteren zeggen: wat voor gif zit daarin?'

U mag denken wat u wilt, maar dit zijn de regels Gerard Nijenboer - gastheer bij het UMCG

Het is als gastheer zaak altijd rustig te blijven, stelt Nijenboer. 'Je moet er nooit mee in discussie gaan. Ik zeg dan: u mag denken wat u wilt, maar dit zijn de regels. Ik hoop dat u zich eraan wilt houden voor uw en onze gezondheid.'

In de meeste gevallen werkt dat goed, vertelt Nijenboer, al zijn er ook mensen die kwaad het ziekenhuis zijn uitgelopen. 'En als ze echt agressief worden kunnen we de beveiliging oproepen.'

Het gastheerschap op de corona-afdeling is een pilot van enkele weken en moet uitwijzen of het zinvol is om ook op andere afdeling in te zetten.

