Vermoedelijk eerste crystal methlab van Groningen opgerold, maar wat doet de drug precies?

Een groot woonhuis omzoomd door bomen. Een jacuzzi in de tuin en een paardentrailer op het erf. Van de voorkant ziet het huis aan de Munnekeweg 18 er heel doorsnee uit.

Maar het huis ligt een eind van de weg af en is slecht te zien. Er ligt ruim 3000 vierkante meter grond omheen. Tussen het huis en de buren ligt een flink weiland. Wie de omgeving niet kent, rijdt er zo voorbij. Dat maakt het een ideale locatie voor criminele activiteiten.

Dinsdag hield de politie er een man uit de gemeente Westerkwartier, twee Amsterdammers en een man uit Almere aan. Zij zouden in het pand een drugslab opgezet hebben.

'Mensen stoppen niet met meth, tenzij ze doodgaan'

Er werd crystal meth gemaakt, een drug die we in Nederland nauwelijks kennen en die nog niet eerder werd ontdekt in Groningse drugslabs. In het huis lagen tienduizenden euro’s aan contant geld, drie kilo methamfetaminepoeder en dertig kilo methamfetamine-olie.

Zo zag het drugslab er vanbinnen uit (Foto: Politie.nl)

De politie wil en kan verder niks kwijt over de zaak, omdat de vier verdachten in beperkingen zitten. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Ook is het onderzoek nog niet afgerond. Er wordt vermoed dat dit het eerste crystal methlab in de provincie is. Eerder werd in Zuidlaren een crystal methlab opgerold.

‘Dit is een van de meest verslavende dodelijkste drugssoorten’, weet een woordvoerder. ‘Mensen stoppen er ook niet mee, tenzij ze doodgaan.’

Vermoedelijk voor de export

Maar waar komen de drugs uit dit lab terecht? Niet in Groningen, zo vermoedt Rob Otten, preventiefunctionaris van Verslavingszorg Noord-Nederland. Hij werkt onder meer op de afdeling die drugs test en weet daarom goed wat veel gebruikt wordt. ‘Wij komen deze drug bijna nooit tegen’, zegt hij. ‘Daarom vermoed ik dat het voor de export is.’

Het wordt zelden aangeboden Rob Otten - preventiefunctionaris Verslavingszorg Noord-Nederland

Crystal Meth, ook wel Tina of Ice genoemd, wordt hier dus amper gebruikt, maar als Otten het wel tegenkomt, is het heel erg heftig. ‘Het maakt je zorgelozer, gelukkiger en energieker. Ook werkt het lustopwekkend.’ Dat klinkt in de eerste instantie niet gevaarlijk, maar de drug is zeer verslavend.

Vooral gebruikt op seksfeesten

Daarnaast werkt crystal meth erg lang en krijgen gebruikers last van uitputtingsverschijnselen. 'Die voel je niet direct door de oppeppende werking', waarschuwt Otten, 'maar je bent wel bezig over de grenzen van je lichaam heen te gaan.' Ook krijgt het hart een flinke opdonder, met alle mogelijke gevolgen voor korte en lange termijn.

Die lustopwekkende eigenschap is de reden dat gebruikers meth snuiven, roken of slikken. ‘Op seksfeesten wordt het weleens gebruikt, of in de gayscene. Het wordt zelden aangeboden. Gebruikers kunnen er urenlang seks op hebben’, zegt Otten.

De drug lijkt wat op amfetamine, speed in het gebruik. ‘Maar speed is tussen de vier en acht uur wel uitgewerkt. Crystal meth kan wel twaalf tot vierentwintig uur werken, afhankelijk van de manier van innemen’, zegt Otten.

Vierde drugslab dit jaar

Hoe lang het lab in bedrijf is geweest, is niet bekend. De politie heeft het lab inmiddels opgeruimd. Het is het vierde drugslab dat dit jaar in Groningen werd opgerold. Andere laboratoria waren in Stad en in Wildervank.

Lees ook:

- Tienduizenden euro's in beslag genomen bij inval drugslab Lucaswolde

- Drugslab opgerold in Lucaswolde, vier verdachten gearresteerd (update)