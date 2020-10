Stad voert druk op in Den Haag rondom Gerrit Krolbrug en Paddepoelsterbrug

Rijkswaterstaat wil de Gerrit Krolbrug vervangen. Zowel de gemeenteraad als omwonenden willen een lagere brug dan Rijkswaterstaat voor ogen heeft. De Paddepoelsterbrug is twee jaar geleden aangevaren en was daardoor niet meer bruikbaar, de laatste resten zijn inmiddels opgeruimd.

Gerrit Krolbrug

Het stadsbestuur vraagt minister Cora van Nieuwenhuizen of ze de door de bewoners ontworpen brugvariant serieus tegen het licht wil houden. De gemeenteraad sprak zich daar eerder ook al over uit. De gemeente noemt die wens 'ondubbelzinnig'. Bewoners en politici vinden dat de bewonersvariant niet voldoende onderzocht is.



De ideale brug van Rijkswaterstaat heeft een hoogte van 5,5 meter, die van de omwonenden gaat uit van 2,18 meter. Dat is dezelfde hoogte als de huidige Gerrit Krolbrug. Volgens de bewonersorganisaties is een te hoge brug niet wenselijk voor fietsers. Daarnaast willen ze graag een scheiding tussen het fiets- en autoverkeer.

Paddepoelsterbrug

Onlangs heeft de minister in antwoorden op Kamervragen laten weten dat er geen tijdelijke Paddepoelsterbrug komt voor fietsers en voetgangers. Die brug verbindt het noordoosten van de provincie met de stad Groningen. Daarnaast maakt de brug onderdeel uit van het Pieterpad en daardoor maken vele wandelaars gebruik van de brug.



'Door de afwezigheid van de brug zijn vele bewoners, ondernemers en bezoekers ernstig gedupeerd', zo valt te lezen in de brief. 'Meermalen is ons bestuurlijk een oplossing toegezegd, van een veerpont tot een tijdelijke brug, maar duidelijkheid over een fatsoenlijke oplossing die tegemoet komt aan de aard van deze verbinding is er niet', aldus het stadsbestuur.



De gemeente gaat ervan uit dat de minister de impasse rondom de beide bruggen wil doorbreken. 'Het geld is door u reeds beschikbaar gesteld, dus niets staat een gezamenlijk besluit in de weg.'



