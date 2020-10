Rechtbank spreekt Winsumer vrij van mishandeling met beroerte tot gevolg

De Winsumer is door de rechtbank wél veroordeeld voor mishandeling. De harde vuistslag komt hem op een taakstraf van veertig uur te staan.

Halsslagader gescheurd

Het slachtoffer kreeg de klap uitgedeeld nadat hij op 29 april 2018 iets van lawaai op straat had gezegd. Hij was van ruziënde mensen wakker geworden. De Winsumer, na een avond uit onder invloed van drank, was niet van het commentaar van man gediend en gaf hem 'met gebalde vuist' een harde klap tegen zijn hoofd.

Binnen een uur na de mishandeling voelde het slachtoffer zich niet lekker. Zijn mondhoek begon te hangen en hij kreeg uitvalverschijnselen in zijn linkerarm. In het ziekenhuis bleek dat een halsslagader binnenin zijn schedel was gescheurd. Deze scheuring had een beroerte tot gevolg gehad.

Het kan, maar het kan ook niet

De rechtbank had de moeilijke taak zich te buigen over de vraag of er een direct verband lag tussen de vuistslag en de beroerte, en of die beroerte aan de Winsumer kon worden toegerekend.

Artsen concludeerden dat er een verband zou kunnen zijn tussen de klap en de beroerte, maar dat dit óók niet zou kunnen. Volgens deskundigen kan een scheuring in de halsslagader ook door hoesten, niezen of zelfs een verdraaiing ontstaan.

Vrijspraak

De rechtbank stelde in haar vonnis dat niet vast is komen te staan dat de vuistslag die de Winsumer uitdeelde de beroerte bij het slachtoffer ook daadwerkelijk heeft veroorzaakt. De rechtbank sprak de man daarom vrij van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg.

Het 53-jarige slachtoffer heeft 2,5 jaar na de klap nog steeds uitval van de linkerkant van zijn lichaam. Hij raakte door de beroerte volledig arbeidsongeschikt.