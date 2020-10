Hogelandsters hebben veel vragen over nieuwe afvalinzameling

Op 1 januari 2021 stapt de gemeente over naar het zogeheten Diftar+. Hogelandsters gaan betalen voor elke keer dat de grijze container bij de weg gezet wordt. Ook voor het aantal kilo’s wordt betaald.

In een talkshow setting kwamen wethouder Eltjo Dijkhuis, afvalverwerker Omrin en een medewerker die de nieuwe afvalregeling begeleid aan het woord. Via een chatroom konden inwoners vragen stellen. Op het hoogtepunt keken er 182 mensen.

Mogen melk en fris pakken in de grijze container? Kan ik een containerslot krijgen? Wordt er straks niet meer afval gedumpt? ?Wordt het straks ook gestimuleerd om plastic te scheiden? Het is een kleine greep uit de vele vragen die kijkers stelden.

Scheiden van afval

Vooral veel vragen gingen over het afval scheiden. Inwoners willen graag meer handreikingen. ‘?Hoe kun je het beste omgaan met plastic afval? In sommige gemeenten wordt dit los ingezameld’, vraag een inwoner. Deze vraag werd door meerdere inwoners gesteld. ‘?Welke verdere opties tot afvalscheiding komen er? Het is moeilijk om afval te verminderen als er geen opties zijn om dit anders aan te kunnen pakken’, stelt iemand anders.

Zes medewerkers van de gemeente probeerden de grote hoeveelheid aan vragen via de chat zoveel mogelijk te beantwoorden. Een aantal daarvan werd ook behandeld tijdens de live-uitzending.

Zo wilde een kijker weten of Diftar+ er niet doorheen is gedrukt? ‘We hebben een enquête gehouden. Daaruit is gebleken dat mensen zelf invloed willen hebben op hun afval. We hebben iedereen alle kans gegeven om mee te praten’, laat wethouder Dijkhuis weten.

Wethouder Eltjo Dijkhuis (Foto: Gemeente Het Hogeland)

John Vernooij, algemeen directeur van Omrin, lichtte vooral de werkwijze van de nieuwe afvalverwerker toe en liet zijn fabriek zien.

Ook wilde een kijker weten of de gemeente iets kan doen aan de vele verpakkingen in de winkels. ‘Nedvang, onderdeel van de Rijksoverheid, houdt zich bezig met de producentenverantwoordelijkheid. Er wordt druk op producenten gelegd om minder milieubelastend verpakkingsmateriaal te gebruiken’, liet de gemeente via de chat weten.

Veel vragen in de chat

Dat de presentator halverwege de uitzending concludeerde dat er niet zoveel kijkersvragen werden gesteld zorgde voor verbazing in de chat waar de vele vragen elkaar snel opvolgde. De chatmedewerkers hadden moeite alle vragen te beantwoorden. De vragen die overgebleven zijn gaat de gemeente achteraf beantwoorden.

Arjan Wolffram, medewerker beleidsondersteuning Duurzaamheid en Grondstoffen, gaf inwoners tips die vooral al bekend waren bij de aanwezige kijkers. Zoals glas in de glasbak gooien, batterijen apart verzamelen en zelf een stoffen boodschappentas meenemen als men boodschappen gaat doen. En de frisdrankpakken? Die kunnen in de grijze container en worden achteraf gescheiden.

Container minder vol krijgen

Maar meerdere inwoners wilden juist weten hoe ze zelf beter ander afval kunnen scheiden en ervoor kunnen zorgen dat de grijze container leger wordt. Daar is tijdens de bijeenkomst niet dieper op ingegaan.

Die tips krijgen inwoners in een informatiekrant die begin december op de deurmat valt, laat de gemeente weten. Ook volgen er meer informatiemomenten voor de inwoners en kunnen vragen altijd via de sociale mediakanalen van de gemeente gesteld worden.

Na de vijftig minuten durende bijeenkomst waren er ook complimenten voor de gemeente, van inwoners. Zo schreef een kijker het fijn te vinden dat de gemeente met het milieu bezig is.

