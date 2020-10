Eemsdelta-raden bepalen belastingen: Lopster huurders krijgen compensatie

Vooral voor inwoners van Loppersum gaat er het nodige veranderen.

Einde van 'blaftaks'

Zo wordt de hondenbelasting in Delfzijl en Loppersum afgeschaft. Volgens de colleges van burgemeester en wethouders is de ‘blaftaks’ niet meer van deze tijd. De raden zijn het daarmee eens.

‘De meest oneigenlijk belasting gaat er eindelijk af’, zegt Lopster raadslid Geert Jan Reinders (Lokaal Belang Eemsdelta). Raadslid Bart-Jan Huizing (VVD) noemt het zelfs een ‘Middeleeuwse belasting waar steeds minder draagvlak voor is’. Appingedam had geen hondenbelasting.

Compensatie Lopster huurders

Ook de rioolheffing gaat op de schop in Loppersum. Die belasting van 345 euro moet nu nog worden betaald door eigenaren van woningen. Het bedrag wordt minder, namelijk 237 euro per jaar. De rekening gaat naar de gebruikers, net als in de gemeenten Delfzijl en Appingedam.

Dat is voor huurders in Loppersum een flinke extra kostenpost. Woningcorporaties Wierden en Borgen en Woongroep Marenland betalen deze heffing nu nog, maar hoeven dat vanaf volgend jaar niet meer te doen. Toch verlagen zij de huur niet, omdat zij deze heffing niet doorberekenen in de huur. Daardoor gaan huurders er twintig euro per maand op achteruit.

Om Lopster huurders tegemoet te komen, geeft de gemeente Eemsdelta hen vier jaar lang een compensatie. Het eerste jaar krijgen zij tachtig procent terug, de jaren daarna gaat dat trapsgewijs omlaag naar zestig procent, veertig procent en twintig procent.

Raadsleden zijn blij met die compensatieregeling: ‘Met dit voorstel houden we rekening met de huurders in de gemeente Loppersum’, stelt Reinders (Lokaal Belang Eemsdelta).

Ook compensatie voor Lopster bedrijven

De regeling wakkert tegelijkertijd ook een discussie aan over de lastenverhoging die eraan zit te komen voor ondernemers in de gemeente Loppersum. De gemeente heeft de afgelopen jaren de onroerendezaakbelasting (ozb) laag gehouden, zeker in vergelijking met fusiepartners Delfzijl en Appingedam.

‘Daardoor moeten ondernemers in onze gemeente waarschijnlijk flink meer betalen, ongeveer 154 procent’, stelt raadslid Hans Warink van Fractie Warink. Hij doet namens oppositiepartij Gemeentebelangen Eemsdelta mee aan de verkiezingen. Die partij komt in alle drie de raden met een voorstel om ondernemers de eerste jaren te compenseren.

‘Wij zitten middenin de coronacrisis. Mensen hebben onzekerheid over hun inkomen, over hun gezondheid, over de toekomst van hun bedrijf. Dan wil onze gemeente vasthouden aan deze ozb-inkomsten. Daar kun je toch niet mee aankomen’, stelt fractievoorzitter Edward Stulp van Gemeentebelangen Eemsdelta in Delfzijl.

'Regeren over eigen graf'

De oppositiepartij wil hiermee over haar eigen graf heen regeren, vinden andere partijen. De hoogte van de ozb wordt namelijk nu nog niet bepaald, maar in maart door de raad van de nieuwe gemeente Eemsdelta.

‘Het is gewoon niet aan ons. De rioolheffing wel, daarom hebben we daar wat voor geregeld’, zegt Ina Schenkel namens de ChristenUnie in Appingedam. ‘Het is een goede motie, maar met een verkeerde timing’, stelt Rozema (SP Appingedam).

In Delfzijl en Appingedam krijgt het voorstel geen meerderheid. In Loppersum dient Warink de motie uiteindelijk niet in.

Toeristenbelasting alleen in Delfzijl

De toeristenbelasting gaat nog niet veranderen. Die blijft komend jaar - net als nu - alleen van kracht op het grondgebied van de huidige gemeente Delfzijl. De nieuwe raad bepaalt of de toeristenbelasting het jaar daarna in de hele gemeente wordt geheven.

Gemeentebelangen Eemsdelta is het hier niet mee eens en dient een amendement in om de toeristenbelasting in z’n geheel af te schaffen. Seniorenpartij Eemsdelta, Fractie Schanssema en VVD-raadslid Arie Heuvelman steunen dit, maar halen samen geen meerderheid.

De afvalstoffenheffing blijft voorlopig nog hetzelfde. Daarvan verschillen de tarieven en inzamelmethodes nog. Zo heeft Loppersum als enige van de drie gemeenten diftar. Binnen twee jaar moet de nieuwe raad hier één methode en tarief voor hebben.

Verkiezingen op 18 november

Delfzijl, Appingedam en Loppersum gaan op 1 januari 2021 op in de nieuwe gemeente Eemsdelta. De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn op 18 november. Daar doen tien partijen aan mee.

