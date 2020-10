Tbs van veroordeelde Zuidwolder pedofiel na zestien jaar met één jaar verlengd

De tbs van de 62-jarige Van D. uit Zuidwolde (Gr.), die in 2002 wegens ontucht met vijf jonge jongens werd veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging, is met één jaar verlengd.

Het Openbaar Ministerie had een verlenging van twee jaren geëist. 'Ik ben teleurgesteld', zei de man op zitting.

De man heeft sinds de tachtiger jaren tientallen jongens misbruikt. Pas in 2002 werd hij veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met dwang toen hij van Groningen naar Zuidwolde verhuisde en daar opnieuw toesloeg.

Van tbs met dwang naar tbs-light

Later kreeg Van D. een lichtere variant van tbs (ook wel tbs-light genoemd), waardoor hij in een begeleidende woonvorm in het Drentse Alteveer terechtkwam. Maar daar kwam een eind aan toen bleek dat hij op zijn computer naar kinderporno had gezocht, iets wat D. tot op de dag van vandaag stellig ontkent. Het Openbaar Ministerie vond dat destijds voldoende reden om hem opnieuw in een kliniek met dwangverpleging te laten opnemen.

Vrees voor pedojagers

Van D. noemde de plotselinge uithuisplaatsing uit de instelling ’t Achterhuus in het Alteveer (bij Hoogeveen) destijds 'barbaars'. De man verbleef daar sinds februari 2015. Hij kreeg meer vrijheden toegedicht, maar kwam gemaakte afspraken niet na. Aan de Alteveerster woonvorm kwam plotseling een einde, nadat een wijkagent op een verjaardagsfeest had verteld dat Van D. in die instelling verbleef.

Vervolgens vreesde de burgemeester dat zogenoemde pedojagers in Hoogeveen en omgeving wraakacties zouden nemen. Uit veiligheidsoverwegingen moet Van D. weg uit Alteveer. Hij werd overgeplaatst naar een kliniek in het zuiden van het land.

Positiever geluid

'Ik weet dat ik de fout niet meer in ga', opperde Van D. op zitting. Vanaf 2016 is er al discussie geweest over voorwaardelijke beëindiging van de tbs van Van D. 'Ondanks alle malheur en zijn frustraties, heeft hij toch een positiever geluid laten zien', zei advocaat Niek Heidanus. Die stelde dat er wel enig vooruitzicht en perspectief voor zijn cliënt moet zijn. 'Dit duurt onnodig lang en het gaat te stroperig.'

'Niet zomaar los in de maatschappij'

Volgens de raadsman moet er concreet gekeken worden naar een lichter kader voor Van D., met een pittig pakket aan voorwaarden. 'Denkend aan een constructie als 't Achterhuus in Alteveer wordt hij met een streng regime niet zomaar losgelaten in de maatschappij. En mijn cliënt begrijpt dat dat nodig is. Maar na in totaal zestien jaar tbs gaat het wel schuren.' Hij pleite voor een nader onderzoek zodat Van D. opnieuw een lichtere fase van tbs kan gaan doorlopen.

Maar daar stemde rechtbank niet mee in en besloot donderdag dat de tbs voor Van D. voor een jaar moet blijven zoals die is. Over een jaar moet Van D. opnieuw in de rechtbank verschijnen.

