Groninger gemeenteraad praat digitaal met inwoners: 'Ik hoor je niet, je hebt je microfoon uitstaan'

De bedoeling van 'Praat met de raad' is inwoners te laten vertellen wat hen bezighoudt. In het bijzonder als het gaat om de begroting: de gemeente beslist begin november namelijk hoe ze in 2021 ruim een miljard euro besteedt.

Vallen en opstaan

Het gesprek met enkele tientallen belangstellenden is digitaal. En dat gaat, zoals vrijwel elke videovergadering, met vallen en opstaan. Een echo in het gesprek in het gesprek, een telefoon die maar blijft overgaan en de microfoon die nog uitstaat terwijl iemand al lang aan zijn of haar verhaal is begonnen: niets menselijks is de gemeentepolitiek vreemd.

Bussen van de Grote Markt en racecircuit aan Noorderhaven

Twee belangrijke thema's zijn verkeer en werkloosheid. Zo is er iemand die zich zorgen maakt over het openbaar vervoer dat de komende jaren van de Grote Markt verdwijnt. Een ander is zat van het 'racecircuit' dat de Noorderhaven in zijn ogen is geworden.

Ook werkloosheid komt ter sprake, met de huidige gevolgen van de coronapandemie geen overbodige luxe. 'We hebben er een goed en open gesprek over gehad. Ik moet zeggen dat ik er energie van heb gekregen', zegt GroenLinks-raadslid Mirjam Wijnja. 'En dat terwijl we twee uur achter een scherm hebben gezeten.'

Nieuwe traditie

'Het is een belangrijk onderdeel van ons werk', vindt Wijnja. 'Contact met inwoners en organisaties kan je niet genoeg hebben, vind ik. We hebben er al veel manieren voor, en dit is een aanvulling daarop. Het is de bedoeling het een traditie te laten worden, om als gehele raad meerdere keren per jaar met inwoners te praten.'

'Het is goed om vlak voor de begrotingsbehandeling met mensen uit alle hoeken en gaten van de samenleving te praten', vindt ook VVD-raadslid Ietje Jacobs.

VVD'er Ietje Jacobs luistert naar inwoners die zich zorgen maken over verkeer in de stad (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Begroting

De gemeenteraad van Groningen praat komende week en de week erna over de begroting. Op 11 november stemt de gemeenteraad erover: dan moet duidelijk worden of de suggesties van inwoners tijdens 'Praat met de raad' invloed hebben gehad.

