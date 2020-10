'Ik heb de uien nog nooit zo dik gehad'

'Ik heb niks te klagen en ben dik tevreden. Het is een mooie opbrengst en het zijn mooie uien, behoorlijk fors. Ik heb ze ook nog nooit zo dik gehad.'

Beregenen als de gouden tip

Zijn geheim: beregenen. 'Het is een moeilijk seizoen geweest, maar door beregenen hebben we toch genoeg kilo's kunnen halen. Door de flinke oostenwind in het voorjaar was de grond uitgedroogd, maar we hebben de laatste beregeningshaspel bemachtigd. Dat is ons geluk geweest.'

Uien in de loods (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Volgens het CBS zal 1,4 miljoen ton zogeheten zaaiuien worden geoogst. Daarmee is op jaarbasis sprake van een daling van ruim 1 procent. Door weersomstandigheden in het voorjaar is de misoogst bij zaaiuien dit jaar groter dan vorig jaar. Ook waren er minder zaaiuien geteeld dan een jaar terug.

