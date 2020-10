Recordaantal inschrijvingen bij de RUG: bijna 10 procent meer dan vorig jaar (update)

Een recordaantal studenten heeft zich dit collegejaar ingeschreven bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het zijn er ruim 37.000, dat is 9,8 procent meer dan in het collegejaar 2019-2020, blijkt uit voorlopige inschrijfcijfers van de universiteit.

In het vorige collegejaar schreven 32.765 studenten zich in. Vanwege de coronacrisis rekende de RUG dit jaar op minder inschrijvingen, ‘maar het tegendeel is waar’, zegt rector magnificus Cisca Wijmenga. ‘We zien nu vooral meer Nederlandse en Europese studenten.’

Oorzaken

De coronacrisis lijkt juist de oorzaak te zijn van het verhoogd aantal inschrijvingen. Door het wegvallen van de centrale eindexamens haalden meer scholieren een vwo-diploma. Ook waren de mogelijkheden voor een tussenjaar beperkt, omdat er door de uitbraak van het coronavirus relatief weinig reismogelijkheden waren.

Volgens de RUG spelen er meer factoren, zoals de dit jaar ingevoerde ‘zachte knip’ ook een rol. Die regel houdt in dat bachelorstudenten die die door de coronacrisis studievertraging hebben opgelopen, zich toch kunnen inschrijven voor een masterstudie.

Extra docenten nu nog niet nodig

Extra docenten zijn nog niet meteen nodig. 'Wellicht in de toekomst', zegt RUG-woordvoerder Jorien Bakker. 'Nu kunnen we het aan, dat komt ook omdat het onderwijs nu grotendeels online is. Maar als het onderwijs straks weer fysiek is, zitten we soms wel krap in het jasje.'

Overige cijfers

De RUG ziet ook het aantal masterstudenten groeien. Voor de propedeusefase hebben zich 7.320 nieuwe studenten ingeschreven en voor de masterfase 5.174 nieuwe studenten.

Studenten schreven zich het vaakst in voor de Bedrijfskunde en Rechtsgeleerdheid. Ook de bachelorsstudies Global Responsibility and Leadership, de master Mediastudies en de master Mechanical Engineering zagen het aantal studenten in vergelijking met eerdere jaren groeien.

Het aantal inschrijvingen bij de Groningse universiteit neemt al een paar jaar toe. Vorig jaar groeide het aantal studenten met 2,4 procent en in 2018 met 4,6 procent.

Ook landelijk record

Ook andere universiteiten in Nederland tellen dit collegejaar een recordaantal studenten. Een recordaantal van 328.000 bachelor- en masterstudenten staat dit collegejaar ingeschreven bij een universiteit. Dat is een groei van 8 procent ten opzichte van het vorige collegejaar, meldt de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

De definitieve cijfers over het aantal inschrijvingen in collegejaar 2020-2021 worden volgend jaar bekendgemaakt.

