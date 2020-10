Deze dag: Op leven en dood, abortusprotest in de stad

Begin jaren zeventig werden in de stad Groningen zo’n vijfhonderd abortussen per jaar uitgevoerd. Dat gebeurde op Radesingel 11, waar de kliniek toen ook al was gehuisvest. Voor het pand is regelmatig gedemonstreerd, door zowel voor- als tegenstanders. Vandaag zijn ze er allebei. Bijna broederlijk staan ze naast elkaar op deze gure herfstdag, 31 oktober 1974.

Dat was natuurlijk maar schijn. Wat voorstanders een ‘verantwoorde zwangerschapsonderbreking’ noemden, betekende in de ogen van tegenstanders niets meer of minder dan kindermoord. Een medewerker van de abortuskliniek vroeg in de loop van deze dag alle, verkleumde demonstranten om binnen een kop koffie te komen drinken.

Het was pater Jan Koopman die namens de ‘beschermers van het ongeboren leven’ de uitnodiging afsloeg. De Nijmeegse priester was in die tijd een gekend bestrijder van abortus. De kliniek in Groningen en diverse anderen waren opgericht door Stimezo, wat staat voor ‘Stichting voor Medisch verantwoorde Zwangerschapsonderbreking’. Koopman had daarom de door hem opgerichte organisatie ‘Stirezo’ genoemd: Stichting Recht Zonder Onderscheid.

De pater was de eerste in Nederland, die tegen de aanwezigheid van abortusklinieken protesteerde. Dat hield hij jarenlang vol. Bij meerdere gelegenheden kwam hij naar Groningen om de in zijn ogen misdadige abortuspraktijk aan de kaak te stellen. Zoals in 1989 op ‘Onnozele Kinderen’, de dag waarop de Rooms Katholieke Kerk de kindermoord door koning Herodes in Bethlehem herdenkt (28 december). Een uur lang luidde de priester samen met tien studenten de Salvatorklok in de Martinitoren. De politie maakte een einde aan de actie.

Op jaarbasis vinden er rond de 1250 abortussen plaats in de Groningse kliniek aan de Radesingel. De Christelijke stichting ‘Schreeuw om Leven’ is één van de organisaties die er regelmatig op de stoep staat. Vaste prik is een flyeractie, die ze iedere eerste vrijdag van de maand houden.

'Wij staan hier niet om te demonstreren, maar om hulp aan te bieden’, zei een woordvoerder een jaar eerder. ‘We staan er ook niet met borden en spandoeken, maar met visitekaartjes.' Volgens een medewerker van de Groningse kliniek gaat het niet altijd zo: ‘Soms staan ze echt om onze cliënten heen, dan kunnen ze gevoelsmatig geen kant op. Ook gaat het niet om onschuldige flyertjes, maar om heftige foto's van foetussen en delen ze speldjes uit in de vorm van babyhandjes.'

Tijdens zijn laatste demonstratie tegen abortus, op het Binnenhof in 1994, zei pater Koopman: ‘De hemel pikt het niet meer; binnen twee jaar is die barbaarse abortuswet weg’. Het ongelijk van zijn voorspelling maakte hij niet meer mee, Jan Koopman overleed in 1997 op 77-jarige leeftijd.

Hij voerde actie in Groningen waarbij een opmerkelijke foto is gemaakt en bewaard gebleven. Zij aan zij staan voor- en tegenstanders op het trottoir voor de abortuskliniek. Een tijdsbeeld, vastgelegd op deze dag in de geschiedenis, 31 oktober 1974.