Handbike-kampioen wil Pieterpad in twee dagen per fiets afleggen

'Het doel is om ruim 500 kilometer in twee dagen te doen', vertelt de paralympisch sporter vrijdagochtend in het Radio 1 Journaal. Ter vergelijking: een wandelaar doet gemiddeld zo'n 26 dagen over de bekende langeafstandswandelroute.

De topsporter wil met zijn actie geld inzamelen voor de Johan Cruyff Foundation. Zijn doel is om kinderen met een fysieke beperking de mogelijkheid te geven om te kunnen fietsen. De opbrengst wordt uiteindelijk geschonken aan de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie, om aangepaste fietsen van te kunnen maken.

Wandelaars op het Pieterpad bij Pieterburen (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)

'Ik vertrek vanavond naar Groningen', vertelt De Vries in het radio-interview. 'Ik verblijf in een hotel en sta morgen heel vroeg op. Dan stouw ik mezelf eerst vol met koolhydraten en dan begin ik.'

Een uitdaging wordt het wel, zegt de fietser. Het Pieterpad is namelijk ingericht als wandelroute. 'Er zal vast een stukje onverharde weg in zitten. Ik kom ongetwijfeld voor verrassingen te staan.'

Ongeval

De Vries verloor zijn linker onderbeen in 1997 na een trampolineongeval. Via de roeisport kwam hij uiteindelijk in aanraking met handbiken. Niet onverdienstelijk: de sporter werd drievoudig wereldkampioen, onder meer tijdens een wegwedstrijd in Zuid-Afrika.

