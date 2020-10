Burgemeester Westerwolde bezorgd om coronacijfers: 'We staan in een gevaarlijk lijstje'

In Westerwolde testten donderdag 27,2 mensen per 100.000 inwoners positief op het coronavirus. In de twee voorafgaande dagen lag dat aantal zelfs boven de 50, blijkt het uit coronadashboard van de overheid. Ter vergelijking: in de gemeente Groningen ging het donderdag om 17,2 mensen.

Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners in Westerwolde (Foto: Coronadashboard)

'Westerwolde staat in een gevaarlijk rijtje'

Westerwolde is dan ook samen met Stadskanaal een van de corona-hotspots van ons land. 'Dit is een gevaarlijk lijstje waar we niet in willen staan!', waarschuwt burgemeester Velema de inwoners van zijn gemeente per open brief.

'Dit baart mij grote zorgen'

Vooral in de zuidhoek van Westerwolde lijkt het virus aan een opmars bezig, zegt Velema. Een duidelijke oorzaak daarvan kan hij niet aanwijzen. Illegale feesten zijn er bijvoorbeeld niet gemeld. Velema vermoedt dat de besmettingen in de privésfeer of tijdens verplaatsingen ontstaan. Daarbij blijft het niet alleen bij milde klachten.

'Ook het aantal mensen dat met ernstige klachten in de ziekenhuizen in onze regio moet worden opgenomen, loopt op. Dit baart mij grote zorgen!'

De neiging is groot om in deze moeilijke tijden elkaar thuis op te zoeken (...) Doe dat niet Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde

'Neem je verantwoordelijkheid, hou vol!'

Hoewel veel inwoners en ondernemers zich volgens Velema goed aan de regels houden, neemt het aantal besmettingen nog altijd toe. 'Dat is frustrerend, maar blijf alstublieft uw verantwoordelijkheid nemen en hou vol!', moedigt Velema zijn inwoners aan.

'De neiging is groot om in deze moeilijke tijden elkaar thuis op te zoeken. Thuis lijkt het veilig maar in de praktijk blijkt dat het overgrote deel van de besmettingen plaatsvindt in de thuissituatie. Doe dat dus niet. We kunnen nu niet anders dan alles op alles zetten om het virus in te dammen.'

Begrip voor invloed van maatregelen

Velema zegt te beseffen dat de maatregelen ingrijpend zijn en 'een enorme invloed hebben op ons dagelijks leven en daarmee ook op onze lichamelijke en geestelijke gesteldheid'. De burgemeester geeft toe zelf ook 'een beetje coronamoe' te zijn.

'Maar ik ben nog goed gemotiveerd om te denken: dit hoort er nu bij en we moeten samen de winter door. Daar voel ik mij ook gesterkt in.'

