36 asielzoekers overgebracht naar 'quarantainehotel' Haren

Bij een aantal van de overgebrachte asielzoekers is het coronavirus vastgesteld. Sommigen van hen moeten met hun gezinsleden in quarantaine, die nog in afwachting zijn van de uitslag van hun coronatest.

Meer besmettingen niet uitgesloten

De besmettingen werden vastgesteld na het testen van asielzoekers in Assen, die zich met klachten hadden gemeld. Meer besmettingen worden niet uitgesloten, zegt COA-woordvoerder Jacqueline Engbers. 'We testen heel veel. Uit elke besmetting volgt een bron- en contactonderzoek. Er kunnen zich altijd weer nieuwe mensen melden met klachten.'

De meerderheid van de positief geteste asielzoekers heeft volgens Engbers lichte klachten. 'Er zijn een paar uitzonderingen die wel iets zieker zijn.' Eén bewoner, bij wie het coronavirus al eerder werd vastgesteld, is inmiddels opgenomen op de intensive care van een Gronings ziekenhuis.

Verblijf van gemiddeld tien dagen

Eerder deze week werden in het azc in Assen 35 bewoners en één medewerker positief getest op het coronavirus. De besmette asielzoekers verblijven in een aparte vleugel van de opvang; de medewerker zit in thuisquarantaine.

De besmette bewoners die vrijdag zijn overgebracht, mogen na gemiddeld tien dagen quarantaine het voormalige hotel weer verlaten. 'Ze moeten in ieder geval 24 uur klachtenvrij zijn', zegt Engbers. 'Als ze binnen de tien dagen klachten ontwikkelen, begint het weer van vooraf aan.'

Omgebouwd hotel

Het voormalige Postillion-hotel (later het Nescio-hotel) is sinds woensdag in gebruik als opvanglocatie voor besmette asielzoekers. De locatie is nodig omdat in de reguliere asielzoekerscentra in Noord-Nederland bewoners niet altijd gescheiden van elkaar in quarantaine kunnen.

De geïsoleerde asielzoekers mogen het terrein niet verlaten. Ze verblijven op de bovenste verdieping in het pand, waar ook beveilig is. Het gebruik van het voormalige hotel als quarantainelocatie voor asielzoekers zorgde voor onrust bij omwonenden.

