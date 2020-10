Aanvaller Joosten is op zijn plek in Groningen

Patrick Joosten staat vanavond voor de derde keer in de basis als FC Groningen het opneemt tegen VVV-Venlo. De Nijmegenaar is blij dat Danny Buijs ervoor kiest om met twee echte buitenspelers te spelen.

De 24-jarige linksbuiten voelt zich inmiddels al helemaal gesetteld in Groningen. Door het coronavirus heeft hij nog niet zoveel van de stad gezien als hij zou willen, maar dat komt wel: ‘Ik voel me nu wel thuis in Groningen’, vertelt Joosten aan de telefoon. Hij voetbalde in zijn loopbaan voor NEC, FC Utrecht, VVV en Sparta. ‘Ik ben inmiddels redelijk vaak verhuisd en dan leer je het ook wel om je sneller aan te passen. Ik heb niet veel nodig om me thuis te voelen. Als ik een fijn huis heb dan red ik me meestal wel.’

Gewend om alleen te zijn

Patrick Joosten groeide met zijn moeder Gert op in Nijmegen. Op jonge leeftijd gingen zijn ouders uit elkaar en met zijn vader heeft hij op dit moment weinig contact. Als enig kind is hij het gewend om alleen te zijn. In Groningen woont Joosten ook alleen, hij heeft geen vriendin en is soms graag op zichzelf. ‘Ik weet ook heel goed waarom ik dit doe. Als je dingen wilt bereiken, dan moet je andere dingen opgeven. Ik wil verder komen in het voetbal, dat is precies waarom ik deze stap heb gemaakt. En als ik echt graag even wat mensen wil zien, dan stap ik in de auto en ben ik ook zo weer in Nijmegen. Groningen is misschien voor Nederlandse begrippen ver, maar in Nederland ben je overal ook zo’, weet Joosten.

Voetbaldocumentaires

‘Met corona heb ik weinig reden om buitenshuis heel veel te doen’, vervolgt de aanvaller. ‘We zijn best lang op de club en soms pas rond een uur of vijf thuis. Even avondeten, beetje met vrienden bellen en documentaires kijken. Dan zit de dag er zo weer op.’ Vooral de voetbaldocumentaires die op het streamingplatform Amazon staan, vindt Joosten interessant. ‘Ik heb inmiddels de docu’s over Manchester City, Tottenham Hotspur en het Braziliaanse elftal gekeken. Daar zijn ze bijvoorbeeld heel gelovig en doen ze met zijn allen een gebedje voor ze naar buiten gaan, erg interessant om te zien. Door zo’n documentaire besef je eigenlijk ook pas onder wat voor druk al die spelers staan. Nu ben ik begonnen aan die over Leeds United.’

Goede faciliteiten

Ondanks de verschillen ziet Joosten ook paralellen bij FC Groningen. ‘Er is eigenlijk best veel hetzelfde’, volgens de Nijmegenaar. ‘Als je die spelers bijvoorbeeld bezig ziet in de gym, dan zie ik veel oefeningen die ik zelf ook doe. Bij Groningen is het ook gewoon erg goed geregeld qua faciliteiten. Bij een Manchester City is natuurlijk veel meer geld, dus logisch dat dingen nog beter gefaciliteerd zijn.’

'Ik wil voor zoveel mogelijk dreiging zorgen'

In Groningen vindt de linksbuiten zich nu steeds vaker terug in de basisopstelling van trainer Danny Buijs. Na een moeilijke start waarin hij binnenkwam met een blessure, wordt Joosten steeds fitter en is hij er steeds meer op gebrand om mooie dingen te laten zien. Te beginnen vanavond tegen VVV. ‘Ik wil mijn eigen spelletje spelen’, begint Joosten met een mooie dooddoener. Om dan te vervolgen. ‘Ik verwacht dat we veelvuldig de bal hebben en zelf wil ik voor zoveel mogelijk dreiging zorgen.’

Variatie in het team

Vorige week begon Joosten op de linkerkant en Alessio da Cruz op de rechterkant in de aanval. ‘Daar voel ik me het meest op mijn gemak’, zegt Joosten. ‘Ik heb daar het meest en langste gespeeld in mijn carrière. Ook voor de middenvelders is het prettig dat ze beide kanten op kunnen, doordat er nu echte buitenspelers op de flanken staan. Daardoor komt er meer variatie in het team. Ik ben ook blij dat de staf nu deze keuze heeft gemaakt. En hoe meer variatie er is, hoe moeilijker het voor een tegenstander wordt om de boel bij elkaar te houden. De afstemming voorin moet nog beter, maar hoe meer we samen spelen, hoe meer dat gaat gebeuren.’