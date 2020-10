Joop Gall blijft jaar langer in China

Voetbaltrainer Joop Gall blijft voorlopig werkzaam in China. De 56-jarige Groninger heeft zijn contract bij de voetbalacademie in Zhengzhou met een jaar verlengd.

Gall tekende vorig jaar november een contract in China om op de academie de O19-selectie onder zijn hoede te nemen. Daarvoor was hij als trainer in Nederland onder meer werkzaam bij FC Groningen, BV Veendam en FC Emmen. Verder was hij in het seizoen 2016/2017 een half jaar trainer van de voormalig Oekraïense club FC Stal Kamjanske.

Corona-voorspelling Gall

In februari van dit jaar was Gall tijdelijk terug in Nederland, als gevolg van de coronacrisis in China. Vlak voordat hij terugging naar het Aziatische land, liet hij zich nog kritisch uit over de houding van de Europeanen ten aanzien van het coronavirus. 'China gaat juist heel gedisciplineerd om met de ziekte' zei Gall destijds. 'In Europa is men er veel lakser mee. We hebben hier de poppen aan het dansen. Dat wordt een olievlek', voorspelde hij destijds al.