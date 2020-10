Bosker hijgt Kramer in de nek

Dat ik in één keer zo dicht in de buurt kom bij Sven, is niet wat ik zomaar even verwacht had. Vorige week reed hij een vijf kilometer die niet zo heel goed was. Maar ik weet wel dat hij heel goed is in de trainingen.' vertelt Bosker nadat hij gehuldigd is met een bronzen medaille om de nek.

Nog niet dichterbij

Sinds dit seizoen is hij ploeggenoot van Kramer bij Jumbo Visma. 'Ik had gedacht dat hij eerder dichterbij Patrick Roest zou zitten dan bij mij, maar hij is dus niet supergoed en had gewoon moeilijk vandaag. Misschien dat het nog komt. Ik reed in ieder geval een goede rit,' legt Bosker uit, wetende dat zijn tijd nog moet komen. Op zijn favoriete afstand was hij nog niet dichterbij Kramer in de buurt geweest.

Luxe trainingswedstrijd

Hij noteerde een tijd van 6.15.46 en was een tikkeltje sneller dan in de trainingswedstrijden van vorige week. En zo voelde het op de eerste dag van de NK Afstanden ook wel een beetje: een trainingswedstrijd, waarbij toevallig een medaille te winnen is. 'Het is een hele luxe trainingswedstrijd.' stelt Bosker: 'Uiteindelijk trainen wij ook voor wedstrijden met heel veel publiek. Dat geeft motivatie en inspiratie. Je gaat er harder van schaatsen. We doen nu allemaal goed ons werk en zijn blij dat we kunnen rijden uiteraard. Maar we hopen toch wel dat we heel snel met publiek kunnen gaan schaatsen.'

Chris Huizinga kwam niet in de buurt van zijn vorige week gereden persoonlijk record op de vijf kilometer. In 6.27.91 eindigde hij als elfde. Hij was ruim 6 seconden langzamer dan zijn toptijd.