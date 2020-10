Grol en Polling geselecteerd voor EK met vraagteken

Judoka’s Henk Grol en Kim Polling zijn geselecteerd voor de Europese kampioenschappen judo eind november in de Tsjechische hoofdstad Praag. Toch is deelname onzeker.

De Judo Bond Nederland (JBN) is nog in afwachting van diverse coronaprotocollen van de European Judo Union (EJU) voordat zij haar deelname aan dit evenement definitief bevestigt.

Medisch protocol

Eén van de belangrijkste onderdelen hiervan is het medisch protocol als het gaat om blessures, waaronder toezeggingen over toegang tot de ziekenhuiszorg die ook in Tsjechië onder grote druk staat. Ook ontwikkelingen in de komende weken kunnen aanleiding geven om niet af te reizen naar de EK. Dat laat de JBN weten.

Polling en Grol eerder niet van partij

Onlangs sloeg Polling al de Grand Slam van Boedapest over, omdat ze zich ‘niet prettig’ voelde om onder de huidige corona-omstandigheden te judoën. Ook Henk Grol was daar niet van de partij.

Prijzen

Polling is actief in de klasse tot 70 kilogram en werd vier keer Europees kampioene. Grol pakte in de klasse tot 100 kilogram drie keer EK-goud en drie keer zilver. In zijn huidige gewichtsklasse (+100 kilogram) pakte hij één bronzen EK-medaille.

Vrij om te kiezen

Net als voor de Grand Slam in Boedapest geldt dat geselecteerde sporters vrij zijn om, los van het besluit van de bond, toch weg te blijven van de Europese kampioenschappen in Praag.

Olympische Spelen

De selectiecommissie voor de Olympische Spelen in Tokio heeft besloten in ieder geval alle resterende toernooien in 2020 buiten de besluitvorming te laten over gewichtsklassen waarin sprake is van een concurrentiestrijd. De Internationale Judo Federatie heeft bekend gemaakt dat alleen het beste resultaat behaald op de EK’s in 2020 en 2021 meetelt voor de wereldranglijst.