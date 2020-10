Komende week piek op noordelijke ic’s: ‘Die kunnen we vrij goed aan’

De gestage afname van het aantal nieuwe coronabesmettingen in het Noorden zet door. Maar de piek in de ziekenhuizen wordt pas komende week verwacht. Dat zeggen viroloog Bert Niesters en ic-hoofd Peter van der Voort.

Na weken van stijgende cijfers liet de provincie Groningen een week geleden een daling van het aantal besmettingen zien. In een week tijd werden 179 per 100.000 Groningers besmet met het virus. De daling is doorgezet tot rond de 150.

Tel dat op bij een reproductiegetal van onder de 0.9 en viroloog Bert Niesters van het UMCG is gematigd optimistisch. ‘Het Noorden is de veiligste plek van ons land, met uitzondering van de regio rond Emmen. In Amsterdam en de rest van de Randstad is het echt nog verschrikkelijk. Blijf dus allemaal vooral hier’, roept hij Noorderlingen op.

De weg naar beneden is nog lang

Maar hoe veilig het Noorden ook mag zijn, alles is relatief. Feit is dat er dagelijks nog steeds meer dan honderd Groningse besmettingen bij komen. ‘Ongeacht of het nu stabiliseert, je moet je inderdaad niet rijk rekenen’, waarschuwt Niesters. ‘Het is nog een lange weg naar beneden. Zelfs met een R-waarde van 0.8 duurt het wel drie tot vier weken voordat het aantal besmetting tot een acceptabel niveau gedaald is.

Ook zijn UMCG-collega Peter van der Voort, hoofd van de intensive care, ziet langzaam maar zeker licht aan het einde van de tunnel. Zo extreem als dit voorjaar wordt het niet. Toch duurt het voor de ziekenhuizen nog maanden voordat deze golf voorbij is. ‘Dan zitten we al dik in 2021. Dan krijgen we misschien een stabiele situatie’, zegt Van der Voort.

65 ic-patiënten bij piek tweede golf

Op de intensive cares komt de piek van de tweede coronagolf volgens Van der Voort ‘ergens volgende week’. Wanneer precies, is moeilijk te zeggen. Op dat moment liggen er op de ic’s van de Noord-Nederlandse ziekenhuizen zo’n 65 coronapatiënten, tien procent van het landelijke totaal. Volgens Van der Voort lukt het ‘vrij goed om daarnaast een grote hoeveelheid reguliere zorg te draaien’.

Toch kan de druk op zijn afdeling van dag tot dag wisselen. ‘Het kan zomaar zijn dat er twee of drie patiënten bijkomen. Dan zit je meteen in nood en voel je die druk even. Dat kan een dag later weer weg zijn.’

Patiënten uit het Noorden brengen rust

Opvallend genoeg zorgt het op de covid-afdelingen in het ziekenhuis voor meer rust nu er meer patiënten uit het Noorden liggen. ‘De vorige keer kwam bijna niemand uit de eigen regio. Dat zorgt voor veel extra dynamiek en drukte vanwege transporten. Nu komt er niet meer een bus met zes patiënten tegelijk aanrijden.’

We hebben het vaak over ‘de cijfers’. Maar bedenk goed dat er achter elk cijfer een heleboel leed schuilgaat Peter van der Voort - Hoofd intensive care UMC

Ondanks het feit dat het ziekenhuis de coronazorg beter aankan, blijft het een loodzware opdracht, zegt Van der Voort. ‘Voor de mensen die hier zijn is het afschuwelijk. Iedere patiënt is er een teveel. En ook voor hun families is het een heel heftige gebeurtenis. We hebben het vaak over ‘de cijfers’. Maar bedenk goed dat er achter elk cijfer een heleboel leed schuilgaat.’

Komende golven worden minder hoog

Met de piek in zicht kan Van der Voort ook al voorzichtig vooruitkijken. Want zodra deze golf voorbij is, moet het ziekenhuispersoneel uitpuffen en zich voorbereiden op de golven die komen gaan. Die worden vermoedelijk steeds iets minder hoog, schatten Niesters en Van der Voort in.

‘Maar die lijn zal de komende twee jaar niet op nul liggen’, verwacht het ic-hoofd. ‘Dat betekent dat we ongeveer 5 tot 15 coronapatiënten aan de beademing hebben. Binnen die bandbreedte.’

