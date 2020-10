OM eist cel en tbs voor overval Bud Gett Hostel

De overval op het pand aan de Rademarkt werd op 22 januari in de vroege ochtend gepleegd. Het deerde de overvallers kennelijk niet dat dat schuin tegenover het politiebureau was.

Graai in de kassa

De medewerker werd bedreigd en de mannen deden een graai in de kassa. De buit bedroeg 300 euro. Een van de twee overvallers meldde zich later bij het politiebureau. De tweede verdachte bevond zich in de buurt en werd kort daarop aangehouden.

Veelpleger

De mannen hebben beiden een fors strafblad. De oudste heeft al drie keer de veelplegersmaatregel (ISD) opgelegd gekregen. Dit is een twee jaar durend begeleidingstraject binnen de gevangenis in de hoop de veelpleger weer op het rechte pad te krijgen.

TBS met dwangverpleging

De jarenlange intensieve hulp heeft kennelijk geen resultaat gehad. Dit was voor de officier van justitie een reden om over te gaan tot grover geschut: tbs met dwangverpleging. Voor de ander had de officier van justitie tbs met voorwaarden (zonder gedwongen opname) in gedachten. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.