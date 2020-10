NDC lijdt 10,7 miljoen verlies in 2019, toch optimisme

Het concern leed voor het derde opeenvolgende jaar verlies. In 2017 bedroeg dat 5,2 miljoen en in 2018 4,8 miljoen euro. De omzet bedroeg in 2019 112 miljoen euro, 3,5 procent minder dan het jaar ervoor. Het aantal abonnees kalfde met vier procent af.

Optimisme

Toch is algemeen directeur Pier Baarsma optimistisch over de toekomst. Hij wijst op een snel stijgend online bereik, en hogere advertentie-inkomsten. Met name het aantal premium abonnementen, is dit jaar met meer dan een vijfde gestegen en dat onderstreept volgens Baarsma de behoefte aan betrouwbaar nieuws in deze coronatijd.

Overgenomen

In september werd bekend dat NDC wordt overgenomen door de Belgische krantenuitgever Mediahuis. Daarmee verwacht het noordelijk krantenconcern zijn toekomst veilig te hebben gesteld.