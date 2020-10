Oud-gedeputeerde Moorlag over OZG: ‘Ik vraag me af of de locatie het probleem is’

De locatie van het ziekenhuis is altijd gevoelig geweest: alle seinen stonden op rood voor Scheemda, daar was het ‘niet levensvatbaar’. Het kwam er wel en Moorlag speelde daar een cruciale rol in.

Acht jaar later zit het ziekenhuis in een financiële storm. Nog voor het eind van het jaar moet er structureel 3,6 miljoen euro worden bezuinigd. Lukt dat niet, dan volgen ‘zeer ingrijpende maatregelen’. Volgend jaar 5,5 miljoen en in 2022 nog eens een miljoen.

Het is precies waar accountskantoor KPMG in 2012 voor waarschuwt. Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat Zuidbroek de enige plek is die voldoet aan de eisen voor kwaliteit en financiën. Alleen daar is het ziekenhuis levensvatbaar . Delfzijl, Veendam en Scheemda vallen met rode kruizen af.



Politieke inschatting

Er is één obstakel. Zuidbroek is dan wel de beste locatie vanuit een bedrijfseconomisch perspectief, maar het past niet binnen de plannen van de provincie. Daarnaast is gedeputeerde Moorlag bang dat het vertrek van het ziekenhuis uit Delfzijl en Winschoten de krimp verder aanjaagt. Het nieuwe ziekenhuis moest en zou zo diep mogelijk in Oost-Groningen komen. ‘Ik vind het echt evident dat, als er een ziekenhuis uit een krimpgebied uit Winschoten verdwijnt, het schadelijke gevolgen heeft voor de arbeidsmarkt’, zegt Moorlag later in de uitgebreide reconstructie, die RTV Noord en Dagblad van het Noorden maken. Het is een politieke inschatting, niet onderbouwd met cijfers. ‘Dat hebben we niet laten onderzoeken. Het zou hetzelfde zijn als je onderzoekt of water nat is.’

Acht jaar later vult de oud-gedeputeerde aan dat hoogwaardige werkgelegenheid uit Oost-Groningen halen de krimp zou versterken. ‘Bij een ziekenhuis in Zuidbroek zou een groot deel van het personeel in en rondom de stad Groningen, bijvoorbeeld in Meerstad, gaan wonen. Met een ziekenhuis zo diep mogelijk in Oost-Groningen zorg je ervoor dat een deel van de medewerkers ook in die streek blijft wonen. Dat zie je ook terug in de stukken van toen.’

Om de keuze van Moorlag en het provinciebestuur te begrijpen is het belangrijk te weten hoe Oost-Groningen er in die tijd voor stond. Het centrum van Winschoten wordt in 2012 geteisterd door het uitbranden van leegstaande winkelpanden. Een vertrek van een ziekenhuis uit de Molenstad zal de krimp en het laten verdwijnen van voorzieningen alleen maar verder aanjagen, denkt Moorlag.

Het werd een compromis

Maar Moorlag beseft, na gesprekken met het OZG en zorgverzekeraar Menzis, dat hij toch wat water bij de wijn moet doen. Winschoten is geen optie meer voor een ziekenhuis, zo heeft het OZG te kennen gegeven. Het OZG en Menzis willen een ziekenhuis langs de A7, in de buurt van de kruising A7/N33 bij Veendam/Noordbroek. Dat wordt dus niet Zuidbroek, maar Scheemda. ‘Het werd een compromis’, erkent Moorlag.

Krimp bestrijden

De business case voor een ziekenhuis bij Zuidbroek zou op jaarbasis qua exploitatie ruim 2,5 miljoen euro goedkoper zijn. Maar ook dat argument kan Moorlag niet overtuigen. De krimp moet bestreden worden, en dus komt er een ziekenhuis in Scheemda. Vandaag de dag denkt hij er net zo over, ondanks de miljoenentekorten bij het OZG. ‘Er is een volledig pakket aan ziekenhuiszorg voor Oost-Groningen opgetuigd’, stelt Moorlag.

‘En wat betreft de business case voor Scheemda: die was verantwoord. Het UMCG wilde er risicodragend kapitaal in steken, zorgverzekeraar Menzis deed mee, banken waren bereid te investeren. En banken kijken heel scherp naar de business case. Ik had en heb geen enkele aanwijzing dat een ziekenhuis op die plek niet zou kunnen. Ik vraag me dan ook af of de locatie het probleem is voor de huidige tekorten.’

De komende vier weken zijn cruciaal voor het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Op 1 december moet duidelijk zijn of het doel voor 2020 wordt gehaald. De bedrijfsvoering moet direct verbeteren. Zo moet het ziekteverzuim omlaag, de productie omhoog, moet personeel productiever zijn en moet de registratie van geleverde zorg beter.

