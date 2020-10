Besmettingen nemen toe; De Twaalf Hoven krijgt corona-afdeling

Ouderenzorginstelling De Hoven richt één van haar woningen in als corona-afdeling. Reden is het toenemende aantal besmettingen en de druk op het personeel.

De Hoven heeft net als andere zorginstellingen moeite de roosters rond te krijgen, doordat medewerkers besmet raken of in afwachting zijn van een test. Daarbij kost het veel extra tijd en inzet om bewoners die besmet zijn in isolatie te verzorgen. De Hoven constateert dat dit niet langer op iedere locatie vol te houden is en kiest daarom voor één corona-afdeling. Bewoners die besmet raken en niet makkelijk in hun eigen kamer geïsoleerd kunnen worden verzorgd, gaan daar in isolatie.

Gezonde bewoners moeten verhuizen

Besloten is de woning Tiggelborg-J van De Twaalf Hoven in Winsum aan te wijzen als corona-afdeling, omdat daar al sprake was van meerdere besmettingen en dus ook van isolatie. De uitbraak in die woning heeft inmiddels aan drie mensen het leven gekost.

De bewoners van Tiggelborg-J die geen corona hebben moeten verhuizen naar een andere woning. In een brief aan familie noemt De Hoven dit 'een ingrijpend besluit, maar noodzakelijk om de komende periode voor besmette én niet besmette bewoners/cliënten passende zorg en een veilige omgeving te kunnen blijven bieden.'

De Hoven heeft door de aanpassingen nu een eigen afdeling voor zes bewoners die daar in isolatie kunnen wonen mocht het nodig zijn.

Maartenshof niet altijd een optie

Al tijdens de eerste coronagolf werden in revalidatiecentrum Eemsdelta in Delfzijl en in woonzorgcentrum Maartenshof van Zorggroep Groningen in de stad corona-afdelingen opgezet, voor ouderen uit alle woonzorgcentra in de provincie. Tijdens de huidige tweede golf is alleen die in Maartenshof nog in gebruik.

De Hoven stelt nu dat Maartenshof niet altijd geschikt is. 'De zorg is minder passend voor mensen met dementie, er is sprake van een bezoekverbod en bovendien stroomt deze regionale Covid-cohort afdeling door het toenemend aantal besmettingen snel vol.'

De Hoven is niet de enige oudereninstelling die kiest voor eigen corona-afdelingen; ook Zonnehuisgroep Noord heeft ze.