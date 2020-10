Martin de Vries over Donar: ‘Geen sprake van dat het team uit elkaar valt’

In de eerste plaats geeft hij aan dat er momenteel geen gevaar is voor het uiteenvallen van de selectie in deze lastige periode. ‘Zolang er geen definitieve stop is van het seizoen, lopen contracten gewoon door. Er wordt ook getraind, dus er is op dit moment geen sprake van dat het team uit elkaar valt’, aldus De Vries.

December als richtpunt

‘Wij wachten nu op de herstart van de competitie en wanneer dat precies is, dat weet niemand. Kijk, er is zo ook een break voor het nationaal team, dus het heeft ook geen zin om half november weer te beginnen, als we dat al mogen, want van 20 tot 27 november zit het nationaal team in Istanbul voor twee wedstrijden. Dan zijn de clubs hun internationals kwijt, dus dat is ook niet logisch. Wij hopen natuurlijk dat we in de maand december nog kunnen spelen. Dat is op dit moment de stip op de horizon.’

Competities in andere landen gaan door

De Vries constateert wel dat het in Nederland anders gaat, dan in landen om ons heen, waar de competities wel doorgaan. ‘Ik heb net nog Champions League basketbal gekeken. In België wordt de competitie gewoon gespeeld. In Duitsland wordt de competitie straks gespeeld. In Frankrijk en Italië, overal wordt gespeeld. En wij hebben straks bijvoorbeeld ook nog de Europe Cup, die in januari gaat beginnen. Dan moeten wij ook gaan spelen.’

Vaker midweeks

‘Op het moment dat we weer iets kunnen in Nederland, dan moet je kijken wanneer je weer kunt gaan starten. Waar nu over gepraat wordt, is dat je wel alle wedstrijden speelt, maar dan dus in kortere tijd en vaker midweeks.’

Financiële regelingen

Verder is het natuurlijk de vraag hoe lang Donar het financieel kan uitzingen in deze moeilijke periode. ‘Dat weten we niet. Er komt ook weer een NOW-regeling, waarvan nog niet helemaal duidelijk is om wat voor bijdrage dat gaat. Daar hebben wij, en andere clubs, eerder ook gebruik van gemaakt, van NOW 1 en NOW 2, en NOW 3 komt er nu aan. Daar schrijven wij ook weer op in.’

NOW

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kan personeel doorbetaald worden tijdens de coronacrisis. De NOW voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven, die als gevolg van de coronacrisis minder omzet hebben, met als doel om zoveel mogelijk banen en inkomens te behouden.

Mentale gezondheid

Los van contractuele en financiële regelingen, is het de vraag of de selectie van Donar het mentaal goed volhoudt. ‘Dat is wel een puntje natuurlijk, en dat zie je ook in het bedrijfsleven, dat mensen mentaal last zouden kunnen krijgen. Maar de sfeer in het team is goed. Er wordt hard getraind. De coaches zijn op een heel creatieve manier met het team bezig. Dus ik maak me op dit moment geen zorgen over de mentale gezondheid van het team. Iedereen heeft nog steeds het idee van: Oké, we gaan straks gewoon weer verder.’

Coronatesten bieden hoop

‘Zeker nu je hoort dat er sneltesten, nieuwe testen en extra testen beschikbaar gaan komen. Zodat je het zo kan organiseren, dat je op een veilige manier, en dan eerst maar zonder publiek, maar dat je in ieder geval kan gaan spelen. En we hopen dat dat over niet al te lange tijd, in december bijvoorbeeld, zou kunnen. We proberen ook zoveel mogelijk contact met onze achterban te houden, met leuke acties en filmpjes. We willen zo goed mogelijk uitdragen dat we de achterban missen.’

‘Persoonlijk mis ik de wedstrijden natuurlijk ook en de dingen er omheen. En de Europese competitie, die op dit moment normaal gesproken ook bezig was geweest. Ik probeer ook zoveel mogelijk contact te houden met het team. Niet dagelijks, maar ik probeer zeker een keer in de week even heen te gaan en te kijken hoe alles loopt.’

Golfen

‘Maar ik moet wel zeggen, dat ik nu wel extra vaak aan het golfen ben om gewoon maar een beetje bezig te zijn. Op de golfbaan is het makkelijk om afstand te houden en het is ook goed voor de beweging. Dat is dan weer een voordeel, dat ik dat wat meer kan doen’, zo besluit De Vries met een lichtpuntje.