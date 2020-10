Chris Huizinga baalt van optreden op NK Afstanden

Schaatser Chris Huizinga is zeer ontevreden over zijn optreden bij de NK Afstanden. Op zowel de 1500 meter als de vijf kilometer presteerde hij ver beneden zijn kunnen.

Trainingen zijn meestal wel een goede graadmeter voor een schaatser. De afgelopen weken zat dat wel snor bij de Garnwerder. Toen het erop aankwam, kreeg hij twee teleurstellingen te verwerken. Vooral de elfde plaats op de 5000 was ondermaats.

Twee weken geleden verbeterde Huizinga zijn persoonlijk record nog met een fractie van een seconde. Van die tijd bleef hij op vrijdagmiddag in Thialf ver verwijderd. Ruim zes seconden was het verschil met zijn nieuwe toptijd.

'Je wilt natuurlijk elk weekend beter rijden. Nu ging het minder terwijl je rond je persoonlijk record wil zitten of sneller. Het lukte gewoon niet.' vertelt de 23-jarige Huizinga.

Schaatsmijl

Op zaterdagmiddag kreeg hij een herkansing op de 1500 meter. Maar ook op de schaatsmijl kwam hij niet lekker uit de verf. 'Op de 1500 meter zit ik nog tweetiende van de top vijf af. Maar als ik net zoals bij trainingswedstrijden had gereden, dan was ik nog niet heel erg tevreden geweest.'

'Ik wil een stap maken en dan moet het gewoon harder dan dat ik nu deed. Het is allemaal aan mezelf te wijten.' Hij strandde in het eindklassement op de zevende plaats. Net achter Marcel Bosker.

Laten zien wat je kunt

Elk seizoen is Huizinga wel bezig om zich te verbeteren. En dat lukt in de meeste gevallen ook wel. Zijn persoonlijke records staan niet lang in de boeken. Wat dat betreft zijn er in dit kalenderjaar nog twee kansen voor hem; tijdens toernooien bij de NK Allround of het kwalificatiemoment voor de wereldbeker. En daarna is het ongewis hoe het seizoen er uit komt te zien voor de schaatsers.

Daar komt nog bij dat er over ruim een jaar de Olympische Spelen zijn. Huizinga kijkt daar met een schuin oog naar. 'Je wil nu laten zien waartoe je in staat bent. Ik wil een stap maken om volgend jaar nog weer een stap te maken. Dat maakt deze wedstrijd nog eens extra balen.'



Lees ook:

- Bosker hijgt Kramer in de nek

- Velema eindigt naast podium op 500 meter