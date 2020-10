Expeditie 1,5 meter: Griezelen in de kapsalon

'Ben jij een beetje schrikkerig?', vraagt onliner Marthijs Veldthuis aan Expeditie Grunnen-presentator Ronald Niemeijer. 'Heel erg, dat weet je toch' antwoordt Niemeijer. Omdat het vandaag Halloween is, zijn de dames van een kapsalon in Hoogezand helemaal uitgedost. Niemeijer neemt een kijkje.

Halloween is een griezelige feestdag die over is komen waaien uit Amerika. Kinderen gaan daar de deuren langs en vragen om snoep, vergelijkbaar met ons Sint Maarten. Ook in Nederland wordt er aandacht besteed aan de feestdag, zoals hier in de kapsalon in Hoogezand. Ronald Niemeijer vindt het maar eng.





Expeditie 1,5 meter bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

