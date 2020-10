Warming-up FC Groningen - VVV

FC Groningen zag Arjen Robben deze week wederom uitvallen met een blessure. De 36-jarige aanvaller leek juist op de weg terug, maar kreeg maandag tijdens de training toch weer last van een blessure. Er wordt bij de Trots van het Noorden rekening gehouden met wederom een wat langere absentie van Robben. De aanvoerder van FC Groningen speelde dit seizoen alleen mee in de eerste competitiewedstrijd tegen PSV en twee weken geleden deed hij een kwartiertje mee tegen FC Utrecht.

De vorm: FC Groningen

Vorige week speelde FC Groningen misschien wel de leukste wedstrijd onder de hoede van Danny Buijs. Er werd aanvallend gevoetbald. FC Groningen creëerde legio kansen en er werd zowaar drie keer gescoord. Dat lukte voor het laatst op vier oktober 2019 in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen RKC. Verder lukte het FC Groningen vorig seizoen geen één keer om meer dan twee doelpunten te scoren.

Door het goede spel en die drie doelpunten is FC Groningen de competitie dan ook uitstekend begonnen. Met tien punten uit zes wedstrijden staat de Trots van het Noorden op een keurige zevende plaats in de eredivisie.

De vorm: VVV-Venlo

Als het over de VVV gaat, dan gaat het al snel over de 0-13 van vorige week tegen Ajax. Toch denkt FC Groningen trainer Danny Buijs dat het daardoor een makkelijk potje voor zijn team wordt. ‘Ik heb die wedstrijd in de bus bekeken toen wij onderweg naar Sittard waren’, vertelt de oefenmeester. ‘Ik kan me voorstellen dat zo’n nederlaag een behoorlijke klap teweegbrengt, maar we moeten niet vergeten dat VVV prima aan het seizoen is begonnen. Ik onderschat ze ook totaal niet, maar ik wil niet zo zeer met de tegenstander bezig zijn, maar ik wil me meer focussen op onszelf.’

Door die nederlaag van vorige week heeft VVV uiteraard het slechtste doelsaldo van de eredivisie, met 22 tegentreffers na zes wedstrijden. De Limburgers zijn op dit moment wel trefzekerder dan FC Groningen, want ze wisten al negen keer het net te vinden, tegen zeven treffers bij de FC. De ploeg van trainer Hans de Koning staat momenteel op de veertiende plaats in de eredivisie.

Waar moeten we op letten?

FC Groningen wil de lijn van vorige week zoveel mogelijk proberen door te trekken. Door het goede spel van vorige week heerste er de afgelopen week ook een uiterst goede sfeer bij de club volgens Buijs. ‘Het geeft natuurlijk een lekker gevoel als je een hoop dingen goed hebt gedaan in je vorige wedstrijd. Ik ben vooral blij dat we vanuit voetbal een kansen hebben gecreëerd en goals hebben gemaakt.’

Het spelbeeld zal vanavond waarschijnlijk overeenkomen met vorige week. FC Groningen zal in balbezit de wil aan VVV moeten opleggen. Via de flanken wil Groningen tot voorzetten, kansen en goals komen. Als dat niet lukt is het een optie om de bal aan Bart van Hintum te geven, want alles wat hij dit seizoen aanraakt veranderd in goud.

Historie

FC Groningen en VVV-Venlo stonden veertien keer in eredivisieverband tegenover elkaar in Groningen. Zeven keer won de Trots van het Noorden, drie keer werd het gelijk en vier keer gingen de punten mee terug naar Limburg. Vorig seizoen won VVV met 0-1 dankzij een goal van Darfalou in de slotfase.

FC Groningen Live

De wedstrijd is zaterdagavond live te volgen via Radio Noord en de website van RTV Noord. FC Groningen – VVV-Venlo begint om 20.00 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 19.30 uur.

Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Martin Drent is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een live verslag op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Arjen Robben is geblesseerd

Vermoedelijke opstelling:

Padt, Van Hintum, Itakura, Dammers, Dankerlui, Matusiwa, Van Kaam, Joosten, El Messaoudi, Da Cruz en Strand Larsen.