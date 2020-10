Kunst, glühwein en snert; horeca creatief de lockdown door

Zo heeft Diner-café Soestdijk voor de zaak de Soest to go-bar neergezet. Voorbijgangers kunnen er elke zaterdag terecht voor koffie, glühwein, wafels en snert. De buitenbar is een extraatje; op de andere dagen is Soestdijk alleen voor afhaal en bezorgen geopend.

Eigenaar Roos Brinkman: 'Het is vooral om mensen een fijn gevoel te geven, ze even niet aan corona te laten denken.' Om de omzet gaat het niet. 'Nee het kan niet uit', lacht Roos. 'Maar de meiden helpen me ook vrijwillig mee.'

Rij

Even verderop in het Noorderplantsoen is het goed druk bij restaurant Zondag. Het restaurant zit bepaald niet op een verkeerde locatie voor een koffie to go. 'We zijn open voor mensen die een ommetje maken in het park. Die kunnen hier koffie halen. Glühwein gaat ook heel leuk, warme choco, poffertjes', vertelt medewerker Daan Kok. Op een droge dag als deze zaterdag ontstaat er zelfs een rij.

Een rij bij Zondag in het Noorderplantsoen (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Dat was op de verregende vrijdag wel anders bij brasserie De Rode Loper in de Nieuwe Ebbbingestraat, toen was de stad zo goed als leeg. Deze zaterdag gaat het beter. Voor de zaak is een tafel neergezet met een grote pan mosterdsoep. Ook broodjes en koffie zijn hier te krijgen.

'Het is de eerste dag dat we met soep buiten staan en we zijn er al bijna doorheen.' Els Thoma: 'We zitten ook bij Thuisbezorgd en we moeten hier toch zijn. Alles wat we extra kunnen verkopen, doen we.'

Kunstwerk als extraatje

Op het Schuitendiep zijn de terrassen weg, maar binnen wordt druk gewerkt. Ook hier kunnen hongerige Stadjers terecht voor afhaalmaaltijden of bestellingen voor bezorging aan huis. Restaurant Barra heeft dit nog een speciaal tintje gegeven door samen te werken met kunstenaars. Wie een maaltijd bestelt kan daar voor vier euro een kunstwerkje bij kopen.

Bij Barra kan je naast eten ook een kunstwerkje bestellen (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

'Want niet alleen de horeca heeft het zwaar. We willen de kunstenaars en artiesten die hebben bijgedragen aan ons horecaconcept Barra, een steuntje in de rug geven.' Het restaurant doet er goede zaken mee; vrijdag bestelden 84 Groningers er hun eten. 'Het gaat boven verwachting.'

'Stilzitten is niets voor ons'

In de Folkingestraat - toch al niet de meest ongezellige straat van de binnenstad- kunnen voorbijgangers kiezen uit allerlei soorten eten. Huis de Beurs heeft een loket ingericht voor koffie en lekkers.

Huis de Beurs heeft een afhaalloket in klassieke stijl (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Even verderop liggen Noord-Afrikaanse gerechten uitgestald voor El Maïda en Brasserie Midi staat er met broodjes, soep, koffie en lekkernijen.

Brasserie Midi verkeert in goed gezelschap in de Folkingestraat (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Volgens Midi-eigenaar Tes Haarsma voorzien de horeca hiermee in een behoefte. 'Mensen blijven ook echt even staan om een praatje te maken, van jong tot oud. Voor onszelf is het ook prettig om te doen. Het is niks voor ons om stil te zitten.'



Lees ook:

- Eemshotel in overlevingsmodus: 'Gelukkig hebben we nog gasten'

- Extra steun geeft ondernemers lucht in 'zware tijd'

- Nachtwinkel sluit de deuren na omzetverlies: 'Ik blijf dicht tot de horeca weer opengaat