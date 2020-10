Polling meldt zich af voor EK judo: 'Ik snap echt niet dat je daar een toernooi wilt organiseren'

Het grootste bezwaar van Polling is dat ze niet het risico wil lopen dat ze vast komt te zitten in Tsjechië. 'Het virus kun je overal oplopen, dus dat is het niet zozeer. Ik wil vooral geen risico lopen, dat als ik daar positief word getest, dat ik dan vervolgens niet meer het land uit kan.'

'Om die reden heb ik eerder ook afgezegd voor de Grand Slam van Boedapest, omdat ik het gewoon te onzeker vind. Zo zaten er net nog vier Italianen vast in Boedapest', aldus de viervoudig Europees kampioene in de klasse tot zeventig kilogram.

Geen garantie op zorg

'Bovendien kan er niet eens gegarandeerd worden, als je geblesseerd raakt, dat je dan naar het ziekenhuis kan. En dan ga je een EK organiseren in zo'n land. Ik snap dat niet zo goed.'

'Afgelopen weekend in Boedapest moesten er een Fransman en een Portugees naar het ziekenhuis. Maar daar was het nog gegarandeerd dat je naar het ziekenhuis kon. Op dit moment is die garantie in Tsjechië er nog niet', vervolgt Polling.

'Dat is ook wat de judobond (red. JBN) heeft gezegd, dat dat wel eerst gegarandeerd moet kunnen worden. Maar ook al is die garantie er wel, het is duidelijk dat het in Tsjechië niet goed gaat, dus ik snap echt niet dat je daar een toernooi wilt organiseren.'

Misschien GP Zagreb

Desondanks sluit ze niet uit dat ze later dit jaar alsnog in actie komt. 'Wellicht wordt in december een Grand Prix in Zagreb georganiseerd, daar wil ik misschien wel aan meedoen. Dan kan ik vanuit Italië met de auto die kant op en dat vind ik een veel fijner idee.'

'Maargoed, eerst maar afwachten hoe alles zich de aankomende maand ontwikkelt in Europa en of ik goed genoeg kan trainen de komende maand', besluit Polling.

Henk Grol

Het is nog niet zeker of Henk Grol wel meedoet aan de Europese kampioenschappen. De drievoudig Europees kampioen komt uit in de klasse boven 100 kilogram. Hij beslist later of hij van de partij is in Praag.



