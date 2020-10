FC Groningen zet prima reeks voort met zege tegen VVV

Op de overwinning van de thuisploeg viel weinig tot niets af te dingen. De doelpunten vielen op de goede momenten, de formatie van coach Danny Buijs speelde geconcentreerd en liet de Limburgers geen illusie dat er iets te halen viel. In de blessuretijd viel de tegengoal door een prachtige omhaal van Giakoumakis. Dit was tevens meteen de laatste actie van de wedstrijd. Door deze zege klimt FC Groningen voorlopig naar de zesde plaats in de Eredivisie met dertien punten uit zeven wedstrijden.

Afgekeurde goal Van Kaam

De thuisploeg leek al na een dik kwartier op voorsprong te komen toen Van Kaam een actie van Strand Larsen wist af te maken. In aanloop na de voorzet van Noor raakte de spits met zijn elleboog VVV-verdediger Swinkels. De VAR riep scheidsrechter Lindhorst naar de kant waarna de arbiter het doelpunt afkeurde.

Openingstreffer

Tien minuten later was het wel raak. De actie was van Da Cruz, Strand Larsen toucheerde de bal licht waarna Joosten aannam. De vleugelaanvaller draaide makkelijk weg en schoot de bal met links diagonaal achter VVV-doelman Kirschbaum: 1-0.

Opgelegde kans Van Kaam

Vlak na de openingstreffer kreeg Daniël van Kaam een opgelegde kans om de score te verdubbelen. Strand Larsen schudde een aantal tegenstanders af en legde de bal panklaar voor de inlopende middenvelder. Van Kaam raakte het speeltuig echter niet goed en schoot voorlangs.

Tweede doelpunt FC Groningen

Al snel in de tweede helft verdubbelde FC Groningen de voorsprong. Na een goede actie van invaller Lundqvist werd Da Cruz in stelling gebracht. Hij vond op de rand van de zestienmeter Strand Larsen die helemaal ongedekt, maar toch knap de 2-0 op het scorebord schoot.

Controle

Ook na deze treffers behield FC Groningen de controle. VVV kwam nauwelijks niet in de buurt van doelman Sergio Padt. Via Da Cruz en Gudmundsson was de thuisploeg nog dichtbij een derde treffer, maar deze kwam er niet. Wel scoorde VVV nog op schitterende wijze tegen, via een omhaal van Giakoumakis, maar dit was meteen de laatste actie van de wedstrijd.

Programma

FC Groningen vervolgt het seizoen volgende week zondag 8 november met de uitwedstrijd tegen Feyenoord. De aftrap in Rotterdam is om 14.30 uur.

